恒指重上萬九 起中存憂

經濟欠明朗 高盛嗌減磅 憂港資產通縮受創 港股昨日消化撐港金融措施及特朗普團隊擬研究漸進加關稅的消息，跟隨A股市場反彈，恒生指數昨日重上萬九點關，收升345點，終止6連跌。全日成交按日升17.63%至1,577.64億元，南下「北水」掃貨規模擴大，淨流入121.83億元，按日大增85.37%。不過，投行高盛將香港評級列為「減持」，原因是「本地資產見通縮壓力」。

恒指昨日高開27點，報18,901點，已屬全日低位，其後升幅持續擴大，一度抽升444點，高見19,318點，收市報19,219點。國企指數升143點或2.1%，報6,987點；科技指數升130點或3.08%，報4,352點。

另一券商瑞銀對今年內地消費看法略為改善，投資主題包括品類擴張、政策支持及存貨周期，又看好知識產權（IP）零售商及海外擴張機會、受潛在政策支持的餐飲業，預期上海於去年10月推出餐廳消費券的舉動，今年或推廣至其他城市。

媒體引述高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe）指出，受強美元、美國徵收關稅的可能性，以及經濟政策不明朗等因素影響，亞洲區年初表現將較緩慢。雖然港股有北水支持，但香港經濟仍面臨挑戰，在強美元下，港匯同樣相對強勢，對本地資產而言，有通縮壓力，「若專注中國政策支持，只專注中國（資產）就好了」。

一個月HIBOR跌穿4厘 至於港元拆息（HIBOR）方面，昨日全線向下。與樓按相關的一個月拆息跌6.39點子至3.99厘，連跌5日，並創去年9月23日後最低；隔夜拆息報3.44厘，跌15.67點子。

瑞銀對內地消費股最新評級 恒指近月表現