專家樓評：申按計入息 花紅雙糧各不同

一些公司會於年尾派發雙糧，又或臨近農曆新年，公司會於過年前派發花紅以作獎勵，而置業人士申請按揭時，亦會將此筆額外收入作為入息證明之一。不過，每家銀行計算雙糧及花紅的方法都有所不同，買家要特別留心。

計算雙糧的方法較花紅簡單，如僱傭合約列明每年均會派發雙糧，該筆雙糧便可當作固定收入計算入息證明。假設買家月薪為3萬元，雙糧同為3萬元，銀行一般會將3萬元平均攤分為12個月，即每月入息證明會增加2,500元，至32,500元。

花紅金額取兩年平均值 花紅計算則稍為複雜，銀行一般以最近兩年的花紅金額的平均值去計算入息，假設買家最近兩年的花紅不同，一年為兩萬元，另一年為4萬元，計算方法則是（兩萬元加4萬元）再除24個月，即每月入息證明將增加2,500元。假若申請人於過去兩年中，只有一年有兩萬元花紅，部分銀行會以一年花紅計算平均數，即兩萬元攤分為24個月，每月收入增加約833元。

雖然申請按揭時花紅收入可以計算進每月薪金，但要留意，假如買家在上會前兩年內曾轉工，舊公司的花紅不能連同新公司的花紅一併計算，即銀行只會計算新公司的薪金及花紅，並將其花紅直接除24個月計算。假設買家首年獲得舊公司分紅兩萬元，次年在新公司獲得4萬元分紅，銀行只會計算新公司4萬元花紅，並將其攤分為24個月。

另外，有部分銀行計算花紅時，或會先打一定折扣才計作入息。如買家發現計算雙糧及花紅後，其收入仍差少許才能通過銀行供款與入息比率測試，亦有方法補救，最簡單的方法是尋找擔保人增加入息。

每間銀行計算入息的準則不一，有不少注意事項，有意置業人士如有任何疑問，建議可先尋找專業及大型的按揭轉介公司進行查詢，協助評估自身的借貸能力，以便申請按揭時更加順暢。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦