宏觀視野：亞洲市場3大投資主題

儘管2024年挑戰重重，但受惠於強勁的企業盈利、美國聯儲局啟動減息，以及內地去年9月底宣布的財政刺激措施，去年大多數亞洲資產類別仍錄得增長。美國的經濟和利率政策，以及亞洲企業的盈利將繼續主導2025年亞洲投資市場發展，由此帶出3大關鍵主題。

來自亞洲各地消費者的強勁需求，減少了對環球市場的依賴，並減輕美國進口關稅的潛在影響。印度、印尼、馬來西亞及泰國等國家具備有利的人口結構，以支持當地消費。與此同時，對於以收入和增長為目標的投資者而言，新加坡房地產投資信託基金（REIT）具吸引力，因當地經濟韌性可以促進對房地產的持續需求，進一步推動租金增長和房產升值。

另方面，台灣和南韓的銀行也提供具吸引力的股息率，並受惠於與包括內地、美國及日本等主要經濟體的強大貿易關係。這些銀行亦能藉充分透過亞洲經濟趨勢和投資流向佔優。

AI時代推動企業盈利 亞洲許多公司都是市場領導者，能夠提供具韌性的盈利增長，例如台灣半導體產業是人工智能（AI）應用興起的主要受惠者。持續的研發投資使台灣半導體公司能夠保持競爭優勢，並適應市場環境的變化。至於出口全球的電動車電池製造商和機械公司，是科技進步和經濟增長的重要推動力。

預計聯儲局為應對通脹風險將進一步減息，儘管速度較慢。利率降低可刺激消費者在非必需品和服務（如零售、娛樂、旅遊）上的支出。公用事業也預期能從減息中受惠，因為該行業屬資本密集型產業，通常依賴債務融資。科技公司因經常大量投資於研發和資本項目，減息有助減少其融資成本並刺激創新。

關稅對供應鏈影響降 展望2025年，仍然對亞洲持正面看法。儘管內地經濟面臨挑戰，但自去年9月底以來的政策變化和刺激措施逐步加碼，清楚地顯示刺激經濟是內地的首要任務，當局正保留空間實施額外的刺激措施，直至新任美國政府推出更明確的政策。亞洲其他主要市場，包括印度、印尼和泰國，也提供具吸引力的增長機遇和分散投資作用。

過去5至7年，許多公司因貿易關稅已將供應鏈多元化，現時應能更好地應對市場環境，仍然傾向於亞洲本地企業。就出口商而言，偏好那些擁有更強定價能力的企業，無論是通過其競爭優勢（如強大的知識產權、較好的技術）還是美國缺乏替代品。

今年對亞洲信貸市場仍持正面看法，這基於投資者對具有吸引力的總收益率需求持續、適度的供應以及信貸基本面達穩定至正在改善的水平。

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