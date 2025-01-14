工商舖消息：尖沙咀全幢商廈招標 料值16.8億跌逾三成

事實上，去年工商舖市場投資意欲低迷，利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，2024年全年累錄3,414宗同類登記，按年再跌約11%，連跌3年並創1996年有紀錄以來新低。年內沒有矚目巨額登記，以致成交金額下挫約26%，全年僅錄約544.85億元，創近21年最少。

展望今年市況，他指出，一簽多行政策所引發的經濟效益下，配合全球經濟及港股逐漸回暖，將促進工商舖物業需求。不過，中美貿易關係或其他地緣政治因素，有可能影響香港經濟環境，但相信今年整體工商舖買賣登記宗數仍可反彈約8%，上試3,700宗水平，涉及金額料約680億元，將按年上漲約25%。