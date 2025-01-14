工商舖消息：尖沙咀全幢商廈招標 料值16.8億跌逾三成
經濟復甦進度未如理想，商廈物業價值不斷插水。尖沙咀堪富利士道1號全幢商廈以招標形式出售。市場估計物業市值約16.8億元，較逾一年半前大跌約32.8%。
仲量聯行及戴德梁行獲委託放售上述商廈，下月26日截標。資料顯示，該廈曾於2023年4月放售，當時市值約25億元，反映最新市值已明顯低出約8.2億元。該物業為一幢25層高全幢商廈，位置鄰近彌敦道，毗鄰港鐵尖沙咀站，總建築面積約58,591方呎，用途包括零售商舖、商業樓面及餐廳。
去年工商舖交投破底
事實上，去年工商舖市場投資意欲低迷，利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，2024年全年累錄3,414宗同類登記，按年再跌約11%，連跌3年並創1996年有紀錄以來新低。年內沒有矚目巨額登記，以致成交金額下挫約26%，全年僅錄約544.85億元，創近21年最少。
展望今年市況，他指出，一簽多行政策所引發的經濟效益下，配合全球經濟及港股逐漸回暖，將促進工商舖物業需求。不過，中美貿易關係或其他地緣政治因素，有可能影響香港經濟環境，但相信今年整體工商舖買賣登記宗數仍可反彈約8%，上試3,700宗水平，涉及金額料約680億元，將按年上漲約25%。
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