二手低迷：Milano賣523萬 貶26％

新界二手市場蝕讓潮持續。元朗錦田北PARK YOHO Milano一個兩房單位，以523萬元成交，原業主持貨逾6年，物業帳面貶值約26.8%。

中原王勤學表示，上述為33A座中層D室，實用面積約522方呎，曾叫價550萬元，減價27萬元後售出，呎價約10,019元。原業主2018年8月購入，帳面跌價約191萬元離場。

投資者買「蝕本貨」。市場消息透露，馬鞍山迎海•星灣一個中層單位，實用面積約523方呎，獲一組買家連租約承接，市傳成交價僅約500萬元，呎價約9,560元，較單位2014年購入價帳面再低約20萬元。

香港置業劉浩勤表示，將軍澳廣場7座中層C室，實用面積約728方呎，套三房間隔，去年8月叫價1,038萬元，減價至1,000萬元沽出，成交呎價約13,736元。原業主持貨近4年，帳面虧損125萬元。

此外，居屋市場同樣連環損手。置安居黃偉炘稱，屯門居屋兆禧苑B座低層13室，實用面積約363方呎，已補價自由市場以300萬元易手，呎價約8,264元。原業主2018年以413.8萬元購入，持貨約7年帳面蝕113.8萬元，貶值約27.5%。