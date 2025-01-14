銀主拍賣：愛蝶灣已補價260萬推 低估價48%

銀主盤續以低價吸客，港島筲箕灣居屋愛蝶灣兩房銀主單位，於已補價自由市場僅以260萬元推拍，呎價約6,000元，較銀行估價低近五成。

黃開基拍賣行將於本周三推拍約27項物業，包括上述居屋10座低層E室，實用面積約431方呎，自由市場推拍呎價約6,032元。單位個別銀行網上估價約504萬元，現開價低約244萬元，差幅約48.4%。該物業於未補價第二市場以195萬元推拍，呎價約4,524元。

同場推拍旺角長輝大廈連平台銀主盤，單位實用面積約224方呎，平台面積約150方呎，開價減至98萬元翻拍，呎價約4,375元；物業曾以180萬元推出拍賣，至今累積減幅約45.6%。原業主2012年初以約120萬元買入，拍賣價低約22萬元。

另外，忠誠拍賣同日推出約19項物業。屯門半新盤帝御‧嵐天6座低層6室銀主單位，實用面積約357方呎，開拍價340萬元，呎價約9,524元。物業估價約420萬元，開價低約80萬元或約19%。原業主2021年以約551萬元購入，現貶值約38.3%。

栢慧豪廷呎嗌$7745 此外，環亞物業拍賣將在下周推拍天水圍栢慧豪廷8座高層A室，同屬銀主盤，開價395萬元，以單位實用面積約510方呎計，推拍呎價約7,745元。物業估價約487萬元，拍賣價低約92萬元，差幅約18.9%。原業主2015年購入，現開價低約59萬元。