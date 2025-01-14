新界西一手樓旺銷

滙都II連沽6伙 套2651萬 泛海國際集團執行董事關堡林表示，滙都II昨日連沽6伙，包括一伙一房戶及5伙兩房單位，成交價介乎354.82萬至469.05萬元，呎價約10,376至10,586元，單日套現逾2,651萬元。據悉，部分買家鍾情項目往來深港兩地便利。

項目月內成交宗數佔新界區整體一手交投量逾三成。分兩期發展的滙都，提供1,025個單位，由2023年7月以折實平均呎價約13,747元推出第1期首批單位後，銷情慢熱。其後在去年第四季改以優惠價重推，銷售表現突飛猛進，至今累售623伙，套現逾30億元。

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#LYOS複式每呎$14360起 價單所見，目前呎價最低的花園複式戶為複式C座30號單位，實用面積788方呎，折實價1,131.6萬元，呎價約14,360元。相對去年11月初折實價約1,166.5萬元，低約35萬元或3%。新修訂價單另外提供最多2%的「提早付清餘款現金回贈」及特長成交期的「複式360付款計劃」。