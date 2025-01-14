簡訊一覽

●恒生指數公司宣布，推出恒生科指備兌認購期權指數、恒生科指5%價外備兌認購期權指數、恒生科指淨股息累計備兌認購期權指數、恒生科指淨股息累計5%價外備兌認購期權指數，以及恒生港股通50指數等5條新指數。

●香港金融發展局與伊斯坦布爾金融中心簽署諒解備忘錄，以促進香港及伊斯坦布爾金融市場之間的合作，旨在發揮兩地的優勢，增強金融聯通及共同發展。

●中國汽車工業協會公布，去年汽車產、銷量累計分別為3,128.2萬輛和3,143.6萬輛，按年分別增長3.7%和4.5%，均再創新高；其中新能源汽車產銷分別1,288.8萬輛和1,286.6萬輛，按年增長34.4%和35.5%；新能源汽車出口128.4萬輛，按年增6.7%。該會預期，今年內地汽車銷量3,290萬輛，按年再升4.7%；新能源汽車銷量料升24.4%至1,600萬輛，出口量升5.8%至620萬輛。

●印度上月按年通脹率為5.22%，乃4個月低位，亦低於前月的5.48%；預測值為5.3%。