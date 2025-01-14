簡訊一覽
●恒生指數公司宣布，推出恒生科指備兌認購期權指數、恒生科指5%價外備兌認購期權指數、恒生科指淨股息累計備兌認購期權指數、恒生科指淨股息累計5%價外備兌認購期權指數，以及恒生港股通50指數等5條新指數。
●香港金融發展局與伊斯坦布爾金融中心簽署諒解備忘錄，以促進香港及伊斯坦布爾金融市場之間的合作，旨在發揮兩地的優勢，增強金融聯通及共同發展。
●中國郵儲銀行(01658)於1月8日獲中國平安人壽保險於場內增持716.8萬股，每股均價4.5639元，持股量由4.97%增至5.01%。
●碧瑤綠色集團(01397)公布，昨日收市後，就擬以總代價1.35億元，分3期以現金付款方式購買一家在香港從事物業管理業務公司的全部股權，與賣方訂立投資意向書，獨家期為90天。
●道和環球(00915)就建議收購一家中國機器視覺技術軟件服務商51%股權訂立意向書，可能收購事項之指示性價格為5,100萬元人民幣。
●中國汽車工業協會公布，去年汽車產、銷量累計分別為3,128.2萬輛和3,143.6萬輛，按年分別增長3.7%和4.5%，均再創新高；其中新能源汽車產銷分別1,288.8萬輛和1,286.6萬輛，按年增長34.4%和35.5%；新能源汽車出口128.4萬輛，按年增6.7%。該會預期，今年內地汽車銷量3,290萬輛，按年再升4.7%；新能源汽車銷量料升24.4%至1,600萬輛，出口量升5.8%至620萬輛。
●印度上月按年通脹率為5.22%，乃4個月低位，亦低於前月的5.48%；預測值為5.3%。
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