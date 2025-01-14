摩通對華基礎金屬偏好金銅鋁鋼

金價在美元創新高之際見回吐，現貨金昨曾挫逾0.9%，低見每安士2,664.14美元。摩根大通發表報告指，今年對中國基礎金屬的偏好以黃金居首，銅次之，鋁與鋼並列第3，最後為鋰；又指中國基礎金屬股份去年平均跑贏MSCI中國指數11%，受惠供應中斷及緊張，預計在宏觀逆風下有關情況仍會在今年持續。

另一方面，有外媒早前訪問208名金屬市場散戶投資者和交易員，結果顯示有51%受訪者預計今年黃金將領先所有其他交易。另外36%看好白銀今年領漲，8%看好銅表現最強勁。其餘5%看好鉑金和鈀金。

此外，再有大型金礦被發現，有助維持黃金幾年後的供應。巴基斯坦宣布，在旁遮普邦的阿托克地區發現了儲量達32.6公噸的金礦，總價值約6,000億巴基斯坦盧比（折合約167.55億港元）。專家認為，新金礦可以為巴基斯坦經濟提供急需的推動力，在採礦業和相關產業創造數千個就業機會，以及吸引外國投資。

中印轉購中東非洲原油 另一大宗商品原油昨延續升勢，曾漲約1.4%，倫敦布蘭特期油和紐約期油曾報每桶80.92美元和76.85美元。有業內人士指，美國財政部上周對俄羅斯石油企業及違反油價上限的企業實施新制裁，中國和印度煉油商減少採購俄羅斯石油，轉而購入中東、非洲及美洲的原油。Vortexa分析員Emma Li指，若美國落實制裁行動，俄羅斯原油出口能力將大減。