ING估央行托匯 日圓貶極有限

全球貨幣惟美元獨強之際，市場關注有哪些貨幣能夠作為避風港。ING銀行全球市場主管Chris Turner指出，日圓乃目前唯一能抵禦美元衝擊的貨幣，因為市場預期日本政府會在日圓兌每美元158至160的關鍵支持位入市干預托匯，加上本月底日本央行仍有可能決定加息，為圓匯提供一定的支持。

日本金融市場昨因成人禮假期休市之際，日圓兌每美元昨日曾見157.01，是少數重新走強的貨幣；每百日圓兌港元則高見4.9568。Turner認為，日圓、瑞士法郎等防守型避險貨幣，用交叉盤兌其他非美元貨幣（即兌歐元、英鎊等）的表現，可能會跑贏大市。

星展預期進一步加息 星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡指出，此前日圓兌每美元反彈至158之上，因美國國債孳息率持續上升。假如美元、美債孳息率進一步向上，日圓或存在下試160的風險。然而，她同樣認為當日圓貶至一定水平後，不排除日本政府入場干預，暫預計會在160到162附近。

她又提到，消息指出日本央行官員可能在1月議息會議上調高通脹預測，加上日本薪酬漲幅強勁，央行進一步加息似乎只是時間問題。

晉達（Ninety One）投資智庫總監蘇達輝則指出，因美元匯價於今年初偏高，全球貨幣前景仍不明朗。儘管如此，為提升美國的競爭力，特朗普政府把帶動美元回落視為政策目標之一。全球經濟可望在今年下半年有較全面的復甦，改善以其他貨幣計價的資產回報前景。