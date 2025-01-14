美辣招禁AI晶片出口至內地

美國總統拜登於臨近落台之前，領導其政府正式宣布收緊對人工智能（AI）晶片出口的計劃。

日韓等盟友不受限 一如此前傳聞，拜登政府將推動「三級制」規管先進晶片，容許部分盟友無限制地購買AI晶片，但對於盟友之外的地區施加購買限制；中國內地等則實施最嚴格的出口管制。

根據新的規定，包括日本、南韓、荷蘭、法國、德國等18個地區都屬於美國的關鍵盟友及夥伴，不受新規的限制影響；其餘大多數的地區，可以申請配額以獲取一定數目的AI晶片；包括中國內地、澳門、伊朗、俄羅斯等22個地區則會完全遭禁止獲得美國的先進晶片。

美國商務部長雷蒙多稱，新方案有助美國在全球建立值得信賴的技術生態，防範與AI相關的國家安全風險；同時確保管制措施不會阻礙創新，或者衝擊美國的技術領先地位。

新規將於120日諮詢期後正式生效，而業界有一年時間去遵守規定。再度炮轟這項辣招的AI晶片龍頭英偉達（Nvidia）股價周一早段再曾挫4.7%，即使有傳該企專為中國市場設計的「閹割版」顯示卡「H20」不受影響；AMD及博通各跌1.4%及跌2.07%後倒升。英偉達下跌的另一原因是市傳其AI晶片因故障被微軟等大客下調訂單。

儘管美國政府一直試圖透過制裁打壓中國的科技發展，特別是AI與晶片技術，但美國商界顯然繼續堅持利益優先。蘋果公司（Apple Inc.）最近被揭發於中國成立了一家研發公司——蘋果技術開發（上海），業務範圍包括大數據服務、軟件開發等，註冊資本3,500萬美元，分析指此舉可能是為了將AI服務Apple Intelligence引入中國。