巴克萊料聯儲今年僅6月減息¼厘

美國減息預期持續降溫，巴克萊銀行最新估計，聯儲局今年只會在6月減息一次，幅度為0.25厘；並預測要到明年6月才會恢復減息。該行又指出，如果通脹預期持續在高位，那麼可能導致聯儲局立場更加「鷹派」，甚至放棄今年的減息計劃。另邊廂，反映利率期貨市場的FedWatch工具亦顯示，交易員押注今年不減息的機率，亦進一步上升至35%。

巴克萊銀行首席美國經濟學家Marc Giannoni在報告中指出，下調減息預測的主因在於美國勞動力市場比預期中更加強勁；並且因為即將上台的特朗普政府會更加嚴格地限制移民，將會抑制勞動力增長，故預期接下來失業率將會下跌，到今年第四季時料降至3.8%。

通脹方面，他預測未來數月整體通脹數字仍會略有回落，但在下半年就會因為關稅措施而反彈。在調整預測之前，巴克萊曾預期今年內將會減息兩次，合計減幅0.5厘。

道指早段曾升145 外界亦關注此前聯儲局副主席巴爾的請辭，擔心特朗普政府上台後進一步影響聯儲局的政治獨立。不過，在特朗普首輪總統任期內曾擔任聯儲局副主席的夸爾斯（Randal Quarles）卻表示︰「聯儲局的獨立性不會受到損害，通脹和勞動市場也是如此。」

夸爾斯指出，外界對於聯儲局有所誤解，該局保持政治上的獨立，不代表總統不能夠對貨幣政策發表觀點。只是從體制結構上來看，聯儲局不會受到總統威嚇的影響，而且獲任命為聯儲局官員的人一般都有相當強的抗壓能力，所以總統沒有真正的政治籌碼可以影響聯儲局的決策。

美股3大指數周一早段個別發展，道指曾升145點，報42,083點；標指跌32點，報5,794點；納指跌235點，報18,926點。

歐退休基金沽清Tesla 企業消息方面，歐洲大型退休基金、為荷蘭公務員提供退休保障計劃的Stichting Pensioenfonds ABP透露，已於去年第三季清倉全部總值5.71億歐元的特斯拉（Tesla）股份，部分原因是對Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）的薪酬方案有意見。去年6月份，ABP曾投票反對馬斯克價值500多億美元的薪酬方案，稱其「存在爭議，而且薪酬過高」。按照出售時間點推算，在ABP完成出售之後，Tesla的股價其後迎來一輪上揚，惟ABP稱對清倉決定並不後悔。