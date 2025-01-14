美匯升破110 兩年高

英鎊險失1.21 歐元恐快見一算 美元強勢不可擋，美匯指數終於衝破110關口，昨日曾高見110.17，刷新2022年11月初之後的高位，於美匯指數權重過半的歐元，兌美元失守1.02大關，低見1.0178，創逾兩年低位，兌港元低見7.9256，令歐元兌美元很快跌至一算之說甚囂塵上；英國經濟不被看好下，英鎊兌美元亦曾挫0.87%，觸及1.21的2023年11月以來低位，兌港元低見9.4222。

投資銀行高盛認為，歐元本輪下挫除了歐洲經濟疲弱外，主要因為美國經濟續表現良好，以及特朗普很有機會實施的新關稅所推動，預料美元在未來一年漲約5%；歐元兌美元未來3個月內將在平價交易，6個月內的交易價格更或會低於一算，達0.97，即兌港元跌至7.57左右。

交易員押注鎊匯跌穿1.12 面對貨幣快速貶值，歐洲央行理事會成員武伊奇出來「護盤」，說「更快的減息與我們的預測有偏離，在不確定的環境下，逐步行動是最好的。」該行首席經濟學家拉尼昨日則在亞洲金融論壇上表示，可能會進一步降息，因為有需要確保經濟不會「增長過慢」，但今年需要選擇「既不過於激進也不過於謹慎」的中間道路。

然而，兩人的言論未有提振歐元。交易員指，按歐元兌美元14周相對強弱指數（RSI）跌破30，技術上呈「超賣」，表明下行勢頭強勁，初步支持位在1.01附近。

歐洲另一主要貨幣英鎊亦命運相近，除創約一年低位外，前景亦被看淡。這歸咎於其國內頑固的通脹，以及市場對政府債務膨脹擔憂。早在上周起，英鎊已遭拋售，期權市場交易員正在為英鎊再跌8%做準備。因為根據美國的存管信託及結算公司（DTCC）數據顯示，市場對英鎊兌美元執行價低於1.2的合約有相當大的需求，一些交易員甚至押注英鎊將跌破1.12。

英交易成本增 削賣樓意欲 經濟方面，有國際會計師行對英國63家最大企業財務總監（CFO）進行季度調查，發現受到去年10月政府宣布增加僱主代僱員繳交的社保費用打擊，企業成本控制成為當務之急，CFO們已下調未來12個月企業投資、可支配支出和招聘的預期。其中，招聘意欲下降速度為2020年初以來最大。不過，CFO們認為，相較歐元區，英國仍是較好的投資地點。

樓市方面，英國地產代理漢普頓（Hamptons）發表報告，指2024年英格蘭和威爾斯的房產賣家平均毛利率為42%，按年下降11個百分點，反映印花稅等交易成本上升，削弱了利潤和售樓的意欲。該行料今年英國樓價升3%，2026年或升3.5%。

另方面，英媒報道，中國服裝電商平台Shein倫敦交易所上市波折重重，其位於廣東番禺的供應鏈工廠涉超時勞動或涉違法。Shein發表聲明強調致力確保供應鏈中所有工人得到公平及有尊嚴的待遇，又投資數千萬美元來加強公司管治及合規，並努力設定最高的工資標準，要求所有供應鏈夥伴遵守行為準則。

鑑於美國減息預期降溫，加密幣圈迎來洗倉潮。昨日比特幣一度失守每枚90,000美元大關，而以太幣亦一度失守3,000美元大關。

美匯指數節節上升