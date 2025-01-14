融創傳第9隻境內債重組通過

之前8隻境內債已獲債權人通過重組，但要全數10隻債通過方可執行重組方案。據悉一旦全數通過，所欠總金額154億元（人民幣‧下同）的債務可獲降債比例逾50%。

渣打發聲明稱，尊重贊比亞證券交易委員會的結果，但將根據當地程序而行使上訴權，強調確保遵守所有市場的監管標準是集團首要任務。渣打於去年11月宣布，正在尋求出售在贊比亞的財富及零售銀行業務。

另外，中國人民銀行行長潘功勝在亞洲金融論壇上致詞時表示，中國房地產市場已經過近30年的長周期繁榮，經歷重大轉型，並尋找新的均衡點。從供需兩端綜合施策，加上經營主體通過調整經營策略、債務重組等方式進行的自我修復，房地產市場的風險水平已大幅弱化，市場成交水平總體改善。