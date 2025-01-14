融創傳第9隻境內債重組通過
財困的內房企業融創中國(01918)昨日股價逆市大反撲，曾彈近17%，收報1.49元，升14.61%。事緣內地消息指，該集團重組中的第9隻境內債「H融創05」第二次重組方案，在上周五獲債權人投票通過。目前只剩「H融創07」未形成有效決議，公司或會在本月21日前重新開價審議。
之前8隻境內債已獲債權人通過重組，但要全數10隻債通過方可執行重組方案。據悉一旦全數通過，所欠總金額154億元（人民幣‧下同）的債務可獲降債比例逾50%。
港法院向恒大附屬發清盤令
至於停牌中的中國恒大(03333)披露，上周五香港法院向恒大的附屬公司CEG Holdings發出清盤令。安邁顧問有限公司的人員繼續擔任CEG的共同及各別臨時清盤人，直至CEG清盤人獲委任為止。恒大股份繼續停牌，直至另行通知。
此外，碧桂園服務(06098)公布，擬對非全資附屬碧桂園滿國環境科技集團有限公司計提約8億至11億元減值撥備，料導致去年底止年度淨利潤錄同額減少。減值主要由於滿國過往年度拓展業務未能如預期開展，部分存量業務進行調整，從而導致收入及利潤下降，及其部分客戶回款周期變長導致現金流不理想。碧服強調有關減值是非現金項目，不影響公司現金流和核心淨利潤。
渣打傳遭贊比亞證交會制裁
其實，內房債問題不限於內地，還遠播至非洲。外媒報道，贊比亞證券交易委員會對渣打集團(02888)實施制裁，因該行涉嫌在中國房地產危機高峰期向贊比亞財富管理客戶不當銷售一間中國房地產公司的債券。
渣打發聲明稱，尊重贊比亞證券交易委員會的結果，但將根據當地程序而行使上訴權，強調確保遵守所有市場的監管標準是集團首要任務。渣打於去年11月宣布，正在尋求出售在贊比亞的財富及零售銀行業務。
另外，中國人民銀行行長潘功勝在亞洲金融論壇上致詞時表示，中國房地產市場已經過近30年的長周期繁榮，經歷重大轉型，並尋找新的均衡點。從供需兩端綜合施策，加上經營主體通過調整經營策略、債務重組等方式進行的自我修復，房地產市場的風險水平已大幅弱化，市場成交水平總體改善。
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