華為今年鴻蒙生態應用目標10萬

華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東表示，去年華為終端業務重回成長快車道，開啟大發展新的10年。展望今年，鴻蒙生態要壓強投入，10萬個應用是生態滿足消費者需要的成熟標誌，是未來半年到一年時間的關鍵目標。

iPhone交付料減 概念股挫 外媒引述余指出，未來將進一步投入鴻蒙生態建設，但補充，外部不確定性依然很大，必須持續改善分層分級管理機制，鞏固經營責任，提升經營意識和關鍵經營管理能力，確保終端BG持續貢獻健康、穩定的利潤和現金流。

此外，市場調研機構Counterpoint發表報告指，全球智能手機市場去年銷量按年增長4%，在連續兩年下滑後迎來復甦，扭轉2023年創下10年以來最低的劣勢。其中，三星、Apple位居銷量前兩位。由於首度引進人工智能（AI）科技的S24系列和A系列產品線需求強勁，去年三星繼續引領市場。Apple位居第二，市佔率按年下滑一個百分點至18%；小米排名第3，在前5名中增長最快。