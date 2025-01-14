滙豐：加徵關稅或推高內地FDI

全球關注特朗普本月上台後會否祭出關稅政策，以及其相關影響。滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民（Frederic Neumann）認為，加徵關稅對亞洲國家而言有兩大啟示：一是有機會推動亞洲各國，尤其是中國的外商直接投資（FDI）上升，二是有機會加快亞洲各國融合。

料今年經濟僅增4.5% 他解釋，由於關稅之下企業需要分散供應鏈布局，其中中國亦須增加外商直接投資，從而抵銷出口放緩的問題，所以相關數字未來不排除會由流出變為重拾正常。他又指，新加坡及鄰國已形成一定經濟圈，估計未來亞洲各國將會有更多合作。

該行認為，受制美元強勁因素，預期今年亞洲（撇除日本）的經濟增長會由去年的4.6%放緩至4.4%，其中中國經濟會由4.9%縮窄至4.5%，主因出口增速減弱所致，未來將視乎中央推出財政措施的力度如何。

MSCI中國指數望升三成 不過，被問到MSCI中國指數今年走勢如何，滙豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）則指「上升空間大過下跌空間」，並稱升幅最多為30%，而下跌幅度則介乎10至15%，主因內地不同行業正進行整固期，企業整體派息率又有5%，算是不俗。該行同時予印度及南韓股市「中性」評級，台灣股市則為「減持」，又認為由於美債孳息繼續上升，亞洲央行較難啟動減息步伐。

事實上，美國奉行的貿易保護主義，已改變全球供應鏈格局。英媒引述世界大型企業研究會（Conference Board）就1,700家大型企業業者進行的調查結果顯示，85%稱計劃大幅調整供應鏈，這比率較前一年增加15個百分點，明顯高於新冠肺炎疫情初期的水平。

調查又指，全球45%企業行政總裁（CEO）將「貿易戰加劇」列為今年頭號地緣政治衝突風險，這比率是去年19%的兩倍。美國企業高層對此尤其憂心，有47%受訪者將貿易戰列為最大挑戰。