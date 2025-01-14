中國海關：產品結構優化引領出口提速

中國去年第四季出口按年增速擴大至9.2%，整體進出口總值實現11.51萬億元（人民幣‧下同），尤其是去年12月外貿規模首次突破4萬億元的標青成績，中國海關總署副署長王令浚認為，原因包括進出口產品結構不斷優化升級。

以美元計，去年出口額兩大產品類別，分別為自動數據處理設備及其零部件、半導體，分別佔2,060.04億美元及1,594.99億美元。以出口額的按年增幅計，船舶、半導體、汽車和家用電器是重點優勢領域，各升57.3%、17.4%、15.5%及14.1%。

高端裝備漲逾四成 王令浚指，去年機電類產品出口增8.7%至15.12萬億元，佔整體出口份額近六成，其中高端裝備出口大升逾四成；且更多高科技屬性的新產品，包括電動車、3D打印機、工業機械人加速出海，分別上漲13.1%、32.8%及45.2%；電動車出口量首次突破200萬輛。

他重申，美國政府稱中國出現所謂的產能過剩問題，純粹是「偽命題」，實際上是有些國家打壓遏制中國發展。惟外界留意到，去年部分內地出口品類數量增長，明顯跑贏金額增速，或顯示價格競爭依然激烈，例如汽車、鋼鐵和家電。

進口方面，荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林指出，受惠政策支持的產業，成為進口需求強勁的重點領域。隨着中國持續投入大量資源用於技術自給自足和高新技術發展，去年內地進口額的榜首類別為積體電路，涉資3,856.44億美元，按年多10.4%，自動數據處理設備及其零部件更錄54.9%升幅。但如同部分出口產品「量價不平衡」問題，輸入內地的積體電路數量升幅達14.6%，多過金額升幅。