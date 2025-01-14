華去年出口順差外貿額破頂

上月輸出飆10.7% 進口反彈5個月最佳 美國新任政府加徵關稅迫在眉睫，促使中國去年12月份出口增速加快，以美元計價按年升10.7%，單月出口總值達3,356.3億美元的3年來最多。2024年累計，無論是人民幣計價的出口總值25.45萬億元（人民幣‧下同），還是全年貿盈的7.06萬億元，以至整體外貿規模的43.84萬億元，均打破歷年紀錄。惟分析指，今年外需可能轉弱，內地出口有機會錄零增長。

以美元計，去年12月及全年貿盈均創新高，分別為錄1,048.4億美元及9,921.6億美元。即使12月的進口按年轉升1%，為5個月最好，進口總值也觸及2,307.9億美元，為逾兩年單月高位，與出口增速雙雙好過市場預期，但出口與進口總值之間的差距仍然擴大。

大行憂搶單透支今年增長 對於12月出口衝高，荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林認為，從上月中國對美出口按年增15.59%至488.29億美元，增速為兩年半最快可見，或受惠於美國候任總統特朗普本月就職之前的一些「搶出口」訂單。日資券商野村亦持相同看法，更料與潛在關稅相關的提前出口情況，可能在未來幾個月持續下去。同時，上月中國對東盟出口亦按年增近兩成。惟貿易戰恐一觸即發，該行擔心全年內地出口增長率可能降至零水平。

去年而言，內地出口按年轉升5.9%至3.57萬億美元，進口亦轉增1.1%至2.58萬億美元，明顯好過市場預期。以出口為例，去年對已開發經濟體的出口普遍由跌轉升，包括對美國、歐盟及英國各升4.9%、3%及1.2%。中國海關總署統計分析司司長呂大良昨坦言，去年有國家濫用出口管制等措施，限制部分產品出口等，否則中國進口會更多，認為今年進口增長空間仍然很大，又指將適時推出更多針對性的穩外貿措施。

一帶一路國進口佔逾五成 中方的外貿信心或來自「朋友圈」地位逐漸鞏固。若論去年自華出口增速最快的地區，就不得不提東盟及拉丁美洲，按年各升12%及13%，前者出口份額已急升至16.39%。反觀對美出口的份額已由2023年的14.8%下降至去年的14.66%，野村提醒，如果沒有近月對美提前出口的影響，份額跌勢應不止於此；一旦貿易風險加劇，也可能令今年中國對東盟的出口造成壓力，這取決於特朗普政府的政策。至於歐盟及日本的出口份額，亦降至14.43%及4.24%，對南韓的出口份額更回落至4.09%。

進口方面，內地去年由「一帶一路」國家進口9.86萬億元，按年增2.7%，佔進口總值份額約53.6%。呂大良續指，到2030年，單從發展中國家累計進口就有望超過8萬億美元；又相信隨着國內需求全方位擴大，中國市場將為世界提供更大機會和更多選擇。以人民幣計，2024年內地出口規模首次突破25萬億元，按年增7.1%，連升8年；進口亦轉增2.3%。

中國去年貿盈創新高