北上FPS付款最快年中啟用

金管局總裁余偉文出席亞洲金融論壇（AFF）時表示，正與中國人民銀行推動香港的轉數快（FPS），與內地的網上支付跨行清算系統（IBPS）互聯，讓兩地居民可以透過輸入收款方的手機號碼或帳戶號碼，即時小額跨境支付，與香港本地使用轉數快的方式類似，預計部分服務可在今年中推出。

金管局署理主管（金融基建發展）彭俊文表示，兩地系統已於去年12月完成技術對接，惟兩地支付便利措施的具體交易金額、使用場景仍需與人行討論，相關細節將需時公布。

另外，當局增加參與香港居民代理見證開戶業務的銀行，包括滙豐、渣打及交通銀行，使試點銀行增至8間，為港人在內地消費、生活、出行等提供更便捷的支付服務。

見證開內銀戶口逾41萬 金管局助理總裁（外事）許懷志指，目前有逾41萬個透過見證開戶的內地銀行戶口，金管局下一步會繼續與內地當局合作，探索進一步便利金融措施，持續推進大灣區金融創新合作。

事實上，如今電子支付應用日廣，科技正以前所未有的速度融合，不斷完善其功能，建立新的應用案例，甚至創造全新商業模式。Mastercard最近宣布將在2030年前推出一套結合代幣化技術、生物識別認證和Click to Pay數碼錢包的支付系統，讓消費者在網上進行交易時，毋須人手輸入實體卡號碼、密碼或一次性驗證碼。

該企展望今年10大可能影響消費者支付的趨勢，包括以AI來提高詐騙保護比率、小企業將享有更多數碼工具和一站式服務、數碼普惠程度提高、簡單便捷保障私隱的數碼身份驗證、更便利的企業對企業（B2B）交易、感應式支付（Tap to pay）技術將更廣泛地應用於各種商務場景、實時支付更成熟、新興技術應用協同生態系統、區塊鏈發展可期以及代幣化經濟。