寧德海天味業招股新進展

內地龍頭企業陸續有來！去年12月宣布計劃來港上市的全球最大電動車電池製造商寧德時代及調味品公司海天味業有新進展，前者傳計劃聘請美國銀行、中金公司及摩根大通等投資銀行牽頭安排，後者則正式向聯交所遞表，兩企合共集資額至少65億美元（約507億港元）。

寧德時代在2018年在深圳證券交易所上市，現時市值達1.08萬億元人民幣。市傳其香港上市事宜，或有更多投行加入，而具體的發行規模、參與交易的銀行名單及時間表等細節尚未最終落實。早前有傳其計劃在港集資額至少50億美元（約390億港元），最快上半年成事。

海天味業已聘用中金、高盛及摩根士丹利為聯席保薦人，早前有傳擬集資至少15億美元（約117億港元），又指尋求在港上市，以推進集團的全球化戰略，提升其國際品牌形象及競爭力。該公司早在2012年在上海證券交易所上市，市值達2,351億元人民幣。在2023年，海天的豉油、蠔油、調味醬和料酒在內地的市佔率均為第一，食醋是第二。若以醬油及蠔油的收入計，更是全球第一。