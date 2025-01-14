A股反覆 成交不足萬億 3個半月首見

摩通對中資券商股最新評級

儘管一些外資投行繼續唱好中國股市，「更直接受惠內地救市」的A股周一仍反覆偏軟，兩市總成交額縮至一萬億元（人民幣‧下同）以下，為去年9月下旬，即當局開始「暴力救市」以來首次。

綜觀全日，滬綜指大部分時間受壓，收市跌0.25%，報3,160點；深成指早段曾倒升0.71%，尾段又「潛水」，收市無升跌，報9,796點；深圳創業板指數早段曾升1.17%，尾段亦告倒跌，收市僅升0.36%，報1,982點。

國債期貨昨日個別發展，30年期主力合約價格升0.24%，2年、5年及10年則跌不足0.1%；10年及30年國債的孳息率則各微升至1.65厘及1.91厘。內媒報道，中國人民銀行並無要求中國金融期貨交易所提高國債期貨之交易保證金與手續費。

瑞銀證券中國策略分析師孟磊亦表示，成交回落反映個人投資者淨流入相對放緩，但相信3月「兩會」會有更多刺激措施推出，繼而使數據向好，推動新一輪個人投資者的資金淨流入，預計滬深300指數今年盈利增長能升至約6%，且更多保險公司會提高股票的配置。

瑞銀全球金融市場部中國區主管房東明稱，資金對中國市場的興趣已有所回升，但海外投資者仍待更多經濟刺激政策落實和經濟數據改善。

另外，晶片國產化下，中國晶片生產設備巨頭北方華創預告，2024年收入276億至317.8億元，扣除非經常項目後的淨利潤51.2億至58.9億元。以中間值計，即去年收入增長約34.5%，盈利增長53.7%；單計末季收入升24.7%，盈利升31.6%，原因包括新產品開發成果顯著和規模效應顯現。