產經

恒指6連跌失守萬九 高盛仍撐中資股

港股昨日下跌，並創去年9月24日以來新低。（中新社圖片） 港股昨日下跌，並創去年9月24日以來新低。（中新社圖片）
港股昨日下跌，並創去年9月24日以來新低。（中新社圖片）
港股昨日又跌190點，收市失守19,000關，是去年9月24日中央「暴力救市」以來首次，連跌6個交易日。高盛表示，雖然市場波動，但仍然會增持內地以及離岸中資股，隨着美國關稅及政策前景進一步確定，市場情緒及流動性可能在首季底開始改善，預計MSCI中國指數至年底將上升約20%。
恒生指數低開146點後，跌幅一度擴大至最多392點，低見18,671點，尾市跌幅收窄，收市報18,874點。國企指數跌54點或0.79%，報6,843點；科技指數跌38點或0.91%，報4,221點。大市總成交較上個交易日縮減7.35%至1,341.15億元，南下「北水」淨買入規模增加至65.72億元。
地產息口敏感板塊捱沽
美國減息預期降溫，地產及息口敏感股現沽壓，電能實業(00006)及長江基建(01038)分別跌2.37%及3.65%。港鐵公司(00066)收挫4.16%，事緣該股遭滙豐環球研究下調評級至「持有」，目標價削近21.96%至27元，因其上升的資本開支周期或有拉低盈利能力的風險。負債備受關注的新世界發展(00017)挫5.18%，報4.21元，再創新低，市值不足106億元，高盛預料該企直至2027財年都不會派息。
大型科技股亦有份拖低大市，百度集團(09888)大插2.31%；小米集團(01810)插2.23%；美團(03690)及阿里巴巴(09988)分別挫1.92%及1.88%；騰訊控股(00700)主席馬化騰表示公司降本增效進度不錯，但別過度吹捧微信小店「送禮」功能，股價跌0.97%。
海爾智家瀉6%最差藍籌
晶片股卻逆市有炒作，其中，中芯國際(00981)大升6.18%，是表現最佳藍籌及科指成分股。
內地延長家電「以舊換新」，摩根大通認為將利好行業，但板塊去年股價大幅跑贏大市，已經提前反映政策利好；該行對今年家電銷售預測較市場普遍預期悲觀，估計增長放緩至僅5%。海爾智家(06690)遭該行下調目標價18%至31元，股價昨日下瀉6.83%，是表現最差藍籌。
不過，高盛仍然看好受惠於政府促進消費的股份、受惠於人民幣走弱的新興市場出口股，以及特定的科技及基礎設施股。另外，該行依然維持對網上零售及醫療保健股份的「增持」評級，同時將消費服務板塊評級上調至「增持」。
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