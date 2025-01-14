恒指6連跌失守萬九 高盛仍撐中資股

港股昨日又跌190點，收市失守19,000關，是去年9月24日中央「暴力救市」以來首次，連跌6個交易日。高盛表示，雖然市場波動，但仍然會增持內地以及離岸中資股，隨着美國關稅及政策前景進一步確定，市場情緒及流動性可能在首季底開始改善，預計MSCI中國指數至年底將上升約20%。

恒生指數低開146點後，跌幅一度擴大至最多392點，低見18,671點，尾市跌幅收窄，收市報18,874點。國企指數跌54點或0.79%，報6,843點；科技指數跌38點或0.91%，報4,221點。大市總成交較上個交易日縮減7.35%至1,341.15億元，南下「北水」淨買入規模增加至65.72億元。

不過，高盛仍然看好受惠於政府促進消費的股份、受惠於人民幣走弱的新興市場出口股，以及特定的科技及基礎設施股。另外，該行依然維持對網上零售及醫療保健股份的「增持」評級，同時將消費服務板塊評級上調至「增持」。