外匯局出手維穩 人幣微彈

中國人民銀行和國家外匯局繼在2023年7月上調跨境融資宏觀審慎調節參數後，昨日再上調相關數字，由1.5調升至1.75。有分析認為行動或提高境內機構借外幣債的額度。人民幣匯價周一略見反彈，離岸價曾回升至7.3508，折合每百港元兌逾94元人民幣，另在岸人幣官方收盤價7.3314，按日升12點子。

增境內機構借外幣債額度 法巴大中華區外匯及利率策略主管王菊稱，上調跨境融資宏觀審慎調節參數有效提高境內機構借外幣債的額度，不過很難說措施是否會奏效，原因是今次面臨關稅挑戰，且考慮到息差因素，企業可能會認為以美元借款缺乏吸引力。

至於中國人民銀行行長潘功勝在出席亞洲金融論壇時提及，這段時間以來美匯指數高企，非美貨幣普遍貶值，而人民幣兌美元匯率也有所貶值，但總體展現出較強韌性。他強調，官方將堅持市場在匯率形成中起決定性作用，同時防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

他又預期，內地去年經濟預計可實現約5%的增長目標，因自去年9月下旬以來，中央公布一籃子增量政策，推動經濟明顯回升，整體而言，中國政府的債務水平在國際上處於中游偏下水平，認為地方政府債務風險主要集中在少數經濟欠發達的地區，並指目前地方政府融資平台數量和債務規模都大幅下降，債務風險趨於收斂。

此外，昨日人行以固定利率、數量招標方式開展248億元人民幣的7天期逆回購操作，利率仍為1.5厘。據推算，公開市場單日淨投放107億元。至於流動性補充方面，財政部和央行將於今日進行1,200億元人民幣的中央國庫現金定期存款招標，期限為兩個月（63日）。