匯通天下：宏觀條件有利日圓升值

英鎊上周大幅波動，市場憂慮英國財政問題再次惡化，導致英國國債上周三遭大幅拋售，令英國10年期國債孳息率突破4.79厘至2008年8月高位，而30年期國債孳息率更觸及5.13厘的26年高位。息率上升，不但未能令英鎊受惠英美息差收窄，若債息向上將增加英國政府發新債成本，反而減少財相李韻晴去年10月宣布第一份預算後留下99億英鎊的財政空間，並可能違反她「不以借款作日常支出」的主要財政規則。

英鎊兌美元上周五最低跌至1.2204，最近美元在高位徘徊，加上英國10年債息或較大機會上試4.95厘水平，英鎊跌穿1.22機會大，若失守或再下試2023年10月低位1.2037。英國受美國潛在關稅影響機會較少，或吸引資金流入英鎊，於1.22水平以下可趁低吸納。

受惠日央行幣策正常化 上周提及日圓兌每美元在156至157水平可吸納日圓，惟美元保持強勢令日圓續跌至近159水平。雖然匯價走勢未符合預期，但上周日本各項數據仍支持日圓中線升值。日本央行1月地區經濟報告調高9個地區中兩個地區經濟評估，並顯示9個地區皆現正面經濟動力，就業及入息環境一致改善，私人消費亦廣泛積極。

此外，日本去年11月名義工資按年增加3.5%，升幅較10月的2.8%加快，去年10月及11月核心工資亦按年升3%，反映工資仍穩定增長。預期今年4至6月扣除通脹的實際工資按年增幅應會明顯加速，支持消費者開支回升。日本央行或較重視「春鬥」（春季薪資談判）加薪幅度，多於目前公布的工資加幅。本周日本3大商會代表的新年會議中，大部分企業經理對今年加薪幅度抱支持態度。

日本工資增長勢頭良好，有助內需復甦及通脹維持在央行目標水平，支持央行維持貨幣政策正常化步伐。而日本經濟強韌亦增加日本資產對外資的吸引力，亦有助增加日圓需求，宏觀有利日圓中線背景不變。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪