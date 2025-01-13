宏觀視野：3類資產充當避險奇兵

所謂「有危就有機」，早前分享過2025年的風險情況，但機會在危機之下仍然存在。是次分享一下對於風險之下的投資產品機會。建基於不明朗因素持續的前提下，以下3類資產將有機會像「奇兵」般突圍而出。

第一個避險奇兵是黃金。黃金常被視為重要的避險投資工具。長期來看，黃金市場前景依然樂觀，預期中期金價將持續刷新高位，甚至挑戰每安士3,000美元。當然，目前這目標說法受到質疑，這主要是因為市場認為在美國國債孳息率高企、美匯指數高踞不下的情況下，黃金升勢理應轉弱。然而，踏入1月份，黃金與美匯指數同步上揚，這顯示市場因市況的不確定性產生後對黃金的「偏好」，已經超出美元轉強所帶來的負面影響。

潛在利好因素支撐金價 這裏的關鍵原因，除了大家熟知的央行增持外，另一個「潛在」的需求是市場的避險情緒。2025年的不穩，讓黃金於今年的需求有機會較去年更甚。在2025年，投資者應該利用金價每次顯著調整的機會進行投資。除現貨外，相關的實物交易所買賣基金（ETF）也是一個良好選擇。

第二個避險奇兵是日圓。過去兩年日圓大幅貶值，投資者已經習慣了日圓的每況愈下。日本央行去年7月底的加息讓日圓於8月份一度因為拆倉而急升，讓市場一度以為日圓將轉向強勢，有些專家更認為日圓兌每美元將升至135水平。但事實證明，日圓的基本面不輕易改變，最終日圓繼續貶值，並且又再逼近160的水平。

然而，外匯沒有長久的單邊走勢，日圓積弱已久，在經濟數據支撐導致升息的情況下，日圓本身已經存在升值的誘因；若然碰上環球股市出現大幅波動，這將會觸發日圓的明顯升值。故此，當日圓跌穿160水平後，可以開始分批吸納日圓作「奇兵埋伏」。

儘管此類股份在利率高企下升幅受到限制，但由於港股估值較低，同類股份的股息回報都在7厘以上，若然資金因風險原因抽離「增長股」轉投「價值股」，高息股勢必會因為資金流入而跑出，相關股份可謂攻守兼備。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）