藍籌盤周末開兩單 11個月低

樓市交投氣氛疲弱，代理指出，10大屋苑過去周六、日僅錄兩宗成交，創11個月同期最少，有多達8個屋苑未聞交投。

中原指出，該批屋苑於過去周末的交投量，較對上一周急跌約六成，並為去年2月農曆新年後的約48周新低。

市區屋苑只有荔枝角美孚新邨錄得成交，該行馮健平表示，項目2期百老匯街36號低層D室，屬遺產單位，實用面積約872方呎，三房戶享公園景，以798萬元成交，呎價約9,151元。

至於沙田第一城為新界區唯一錄得買賣的指標屋苑，中原黎宗文稱，該盤24座低層F室，實用面積約451方呎，以545萬元易手，呎價約12,084元。

此外，茶果嶺麗港城今年首宗成交即「見紅」，連天台單位近日蝕讓沽出。市場消息指，屋苑14座一個頂層單位，實用面積約687方呎，三房間隔，成交價約805萬元，呎價約11,718元。原業主持貨不足4年半帳面損失約183萬元，蝕幅約18.5%。

曉暉售500萬 8年最平 東九龍有二線屋苑明顯跌價，牛池灣曉暉花園以低價蝕讓轉售。中原吳子麟表示，屋苑3座高層F室，實用面積約464方呎，兩房戶享山景，約一年半累減199萬元，僅以500萬元沽，呎價約10,776元。做價料為屋苑8年新低，單位約4年貶值約200萬元或約28.6%。