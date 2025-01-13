簡訊一覽
●內地茶飲品牌古茗控股通過聯交所上市聆訊，昨上載聆訊後資料集。截至去年11月底，該企門店網絡包括9,823家門店，截至11月底止兩個月的商品銷售額為37.94億元人民幣。
●中證監官網顯示，對找鋼網赴境外發行上市，與本港特殊目的收購公司（SPAC）Aquila Acquisition(07836)合併一案，已發出備案通知書，當中顯示找鋼網擬發行不超過4.29億股，有望成為首家SPAC公司與擁有內地資產及業務的公司合併首例。
●國家開發銀行宣布，2024年該行新增城中村改造專項借款3,817億元人民幣，支持北京、廣州、鄭州、溫州等城市的723個城中村改造計劃，以改善民生。
●微創腦科學(02172)料去年全年淨利潤約2.36億元至2.7億元人民幣之間，按年增長約75%至一倍。
●數科集團(02350)公布，上周五公司與廣州秒音科技簽署合作備忘錄，雙方將加強品牌合作，包括政府服務領域的應用和科技行業的應用等領域開展研發合作。
●海峽石油化工(00852)就前首席財務官涉挪用集團資產一事，公布外部調查員的主要調查結果及建議，包括將事件提交執法機構進行刑事調查。另公司注意到，兩家間接全資附屬不當地將逾1,100萬美元轉移至外部實體，當中有財務人員拒絕向公司提供財務報表等不合作情況，目前正收集資料並積極尋求有關中國法律意見以解決此情況。該股續停牌。
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