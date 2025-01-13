產經

連鎖店不敵零售寒冬 相繼倒閉

The Container Store於去年平安夜前夕申請破產保護。 The Container Store於去年平安夜前夕申請破產保護。
The Container Store於去年平安夜前夕申請破產保護。
傳統零售業在2024年美國破產潮加速離場，繼連鎖家居用品零售商Big Lots在9月申請破產保護，派對用品連鎖店Party City在聖誕節前不足一周宣布所有分店將歇業，另一家大型家居用品零售商The Container Store趕上平安夜前夕按美國《破產法》第11章申請破產保護。
在11月的破產申請之中，負債超過10億美元的美企除大型廉航精神航空（Spirit Airlines），也有知名折扣家具連鎖賣場American Freight母公司Franchise Group Inc.的身影。
電商平台崛起添競爭壓力
Franchise Group旗下零售品牌包括The Vitamin Shoppe、Buddy's Home Furnishings及Pet Supplies Plus等。雖然Franchise Group已取得2.5億美元融資承諾，藉以在破產程序期間維持業務營運，但在美擁有328家分店的American Freight將逐步終止業務。在正式停業前，American Freight分店更急急進行清倉優惠大拍賣。
有外媒引用顧問機構Coresight Research的數據顯示，美國於2024年有7,327間零售門店倒閉，按年增近58%。行政總裁Deborah Weinswig表示，受通脹影響，加上電商平台崛起，增加傳統零售商的競爭壓力。
門店多達700多家的Party City早於2023年獲批准重組計劃，但在持續的經濟壓力和市場競爭中承受着巨大的財務負擔，終再次走上破產申請保護之路，結束近40年的營運歷史。外媒指，Party City各家分店的經理擬已接到通知，即時準備結業，預計所有工作可在2025年2月底前完成，估計逾萬名員工受影響。
至於繼續營運的The Container Store在聲明表示，已獲得大多數債權人支持，90%以上的債權人承諾提供4,000萬美元新增融資，並預計在35個交易日內完成重組計劃確認。行政總裁Satish Malhotra表示，正在採取必要措施，並打算保留強大的員工隊伍，及執行本次資本重組以迎接未來。
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