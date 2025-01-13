連鎖店不敵零售寒冬 相繼倒閉

The Container Store於去年平安夜前夕申請破產保護。

傳統零售業在2024年美國破產潮加速離場，繼連鎖家居用品零售商Big Lots在9月申請破產保護，派對用品連鎖店Party City在聖誕節前不足一周宣布所有分店將歇業，另一家大型家居用品零售商The Container Store趕上平安夜前夕按美國《破產法》第11章申請破產保護。

在11月的破產申請之中，負債超過10億美元的美企除大型廉航精神航空（Spirit Airlines），也有知名折扣家具連鎖賣場American Freight母公司Franchise Group Inc.的身影。

電商平台崛起添競爭壓力 Franchise Group旗下零售品牌包括The Vitamin Shoppe、Buddy's Home Furnishings及Pet Supplies Plus等。雖然Franchise Group已取得2.5億美元融資承諾，藉以在破產程序期間維持業務營運，但在美擁有328家分店的American Freight將逐步終止業務。在正式停業前，American Freight分店更急急進行清倉優惠大拍賣。

有外媒引用顧問機構Coresight Research的數據顯示，美國於2024年有7,327間零售門店倒閉，按年增近58%。行政總裁Deborah Weinswig表示，受通脹影響，加上電商平台崛起，增加傳統零售商的競爭壓力。

門店多達700多家的Party City早於2023年獲批准重組計劃，但在持續的經濟壓力和市場競爭中承受着巨大的財務負擔，終再次走上破產申請保護之路，結束近40年的營運歷史。外媒指，Party City各家分店的經理擬已接到通知，即時準備結業，預計所有工作可在2025年2月底前完成，估計逾萬名員工受影響。

至於繼續營運的The Container Store在聲明表示，已獲得大多數債權人支持，90%以上的債權人承諾提供4,000萬美元新增融資，並預計在35個交易日內完成重組計劃確認。行政總裁Satish Malhotra表示，正在採取必要措施，並打算保留強大的員工隊伍，及執行本次資本重組以迎接未來。