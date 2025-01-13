上年不良債務交換佔總違約逾50%破頂

在全球槓桿信貸市場，為避免懲罰性借貸成本纏身以至破產，不少企業借款人尋求其他方式來延長債務。其中，許多面臨違約的企業都轉向不良貸款置換。在此類交易中，貸款條款會發生變化，期限會延長，但投資者的回報卻隨時大受影響。業內人士指，此類不良債務交換規模佔2024年總違約的比例擴大至50%以上，創下歷來新高。

債務重組為破產兩倍 另一評級機構惠譽指，除了破產，庭外和解包括債務重組的數量也有增加，數量為破產數量的兩倍。故對於欠債一億美元或以上美企債主，他們的回收率降至8年新低。

至於不良債務交換暫且紓緩企業短期財政壓力，惟若借款人未能扭轉困局，或陷入清盤下場，投資者蒙受損失恐更大，故不良債務交換從評級而言，信用主體會視同違約。

國際評級機構穆迪展望今年全球槓桿金融市場時，強調信貸條件雖有望改善，但風險仍存。即使經濟復常且利率降至可承受水平，這些風險或變得溫和，但透明度較低的債務擴張是個愈來愈難追蹤的風險。一旦經濟步入低迷時期，多重槓桿會加劇信用風險。

對於宏觀經濟，穆迪預料，美國新一屆政府將面臨財政前景惡化，債務承受能力下降將逐漸削弱美國財政實力。2025年持續存在的地緣政治風險，可能會導致金融市場波動，進而影響債務發行並對該機構的違約率預測產生負面影響。

假設利率下降，2025年信貸基本面應會改善，貸款違約情況將減少。不過，由於較低的投機等級（Speculative-grade）企業發行人仍在努力應對再融資的需要，估計相關信用風險將持續到今年或更長時間。

據穆迪的研究，「Caa」及以下評級的美企本來就具高信用風險，來自該級別的企業債務佔2025至2026年到期債務的22%，高於之前審查的19%，不得不加以警惕這些公司。

高收益債券需求仍旺盛 值得留意是，投資者對高風險資產的需求依然旺盛。儘管高利率令違約率上升，美國垃圾債的信用利差仍處於歷史低位。據美銀統計數據，該息差正處於2007年金融危機以來低位，這表明投資者對高收益債券的需求強勁。