申破產美企創14年最多

疫情期間槓桿貸款 高息環境難再融資 距離美國候任總統特朗普正式就職僅一周時間，偏偏美國優先主義作祟的歡呼聲愈響亮，美國企業倒下破產的數目卻愈嚴峻。國際評級機構標普表示，2024年美企申請破產的數目創下14年來新高，打破2010年寫下的紀錄。分析指，雖然當地消費者信心或仍然高昂，但消費貸款拖欠率上升的負擔，以至在信貸條件將會收緊的情況下，縱使美國不斷推高槓桿去滿足財赤缺口，亦難掩經濟走下坡的局面，以及通脹升溫的致命影響。

過去5年，美企破產數字在11月均呈現按月減慢的形勢，惟2024年同期逆向而行。標普去年12月初發布的報告顯示，2024年11月已有69家美企申請破產，為2021年7月之後單月次高，僅次於去年6月的70家水平，而且由9月的60家及10月的69家逐步攀升，有別於2023年由9月的62家、10月的48家下滑到11月的33家。

倘加關稅不利通脹降溫 若以2024年全年累計，美企申請破產的總數達686家，比2023年全年的636家增加50家或約8%，更創下2010年之後新高。報告指，由於企業面臨高利率、通脹和消費模式不斷變化帶來的持續壓力，2024年破產申請加速上升。儘管美國聯儲局已開始將基準利率從20年來的高位下調，但2025年降息步伐可能會進一步放緩，或帶來持續通脹的挑戰，更重要是捲土重來的總統特朗普可能實施的關稅政策，同樣不利通脹降溫。

無獨有偶，另一國際評級機構穆迪曾在報告指出，截至2024年10月的過去12個月期間，美國公司正以4年來最快的速度拖欠槓桿貸款（Leverage loan），因為它們在新冠疫情大流行作出的一波廉價借貸浪潮，難以進行再融資。

由於槓桿貸款是已出售給其他投資者的高收益銀行貸款，並採取浮動利率，許多借入這類槓桿貸款的企業在疫情時期以超低利率舉債，時至近年面臨高息的衝擊，儘管美國聯儲局已開始降息，但不少企業仍苦陷高息借貸成本之中。換言之，疫後企業借貸利率的後遺症正在蔓延。

美槓桿借錢違約率10載高 穆迪報告顯示，全球槓桿貸款市場的違約率攀升至7.2%，為2020年底以來的最高比率，原因是高利率給負債纍纍的企業帶來重大壓力，其中，美國企業佔很大的一部分。

外媒引述瑞銀資產管理公司信貸投資組合經理David Mechlin預期，這種違約趨勢可能會在今年持續。穆迪的數據顯示，在美國市場，槓桿貸款的違約率已飆升至10年來高峰。分析師表示，聯儲局上月暗示明年減息步伐將放緩，意味利率在較長時間內保持較高水平，可能會繼續給違約率帶來上行壓力。

美企近年申請破產總數