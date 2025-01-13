最強分析師憂Apple面臨大挑戰

蘋果公司（Apple Inc.）在中國市場正面臨前所未有的挑戰，其市佔率不斷遭華為等國產手機品牌蠶食。人稱「最強Apple分析師」的天風國際證券分析師郭明錤表示，Apple中國業務持續衰退，去年12月中國市場智能手機出貨量按年持平下，iPhone在中國的出貨量仍倒退10至12%。他又表示，iPhone銷售增長幾乎停滯、人工智能（AI）服務仍未有貢獻等，相信今年該公司將面臨更為嚴重的挑戰。

郭明錤表示，供應鏈調查顯示今年iPhone出貨量料將低於市場共識約8至10%。就全球出貨量而言，即使新款iPhone SE4預計將於上半年發售，但整體而言上半年出貨量料會按年倒退6%。與此同時，有機會在下半年量產的超薄iPhone（最薄處約5.5毫米）與規劃中的摺疊iPhone，因追求薄型設計故不支援實體SIM卡，而可能僅支援eSIM。因中國市場目前不推廣僅支援eSIM的手機，故此兩款機型若不改變設計，將不利出貨。

他預期，就算超薄款的iPhone 17出貨量雖高於iPhone Plus，但仍不足以帶動iPhone銷售，關鍵在於部分零組件降格但維持高售價、用戶體驗本質仍與目前iPhone相似等。去年全球iPhone出貨量約2.2億部，供應鏈預計今年約2.2億至2.25億部，低於市場共識的2.4億部。

未見AI帶動換機潮 另外，Apple加推的AI功能──Apple Intelligence，至今尚未有證據顯示能貢獻硬件換機潮與服務收入，調查顯示大部分的iPhone用戶對Apple Intelligence不感興趣。郭氏稱，並非看淡AI的長期趨勢，只是基於上述分析，建議至少須謹慎面對市場先前過度樂觀導致的潛在下行風險。