內企傳消費券代薪遭調查

近日多地加入擴內需陣營，大派消費券。不過，市傳有內地企業擬打算以券代薪，事件引來內媒廣泛關注，據報長春市經濟開發區人社局部門已派員進行調查，並約談相當公司負責人，稱若查實將責令對方改正違法行為。

內媒報道，網上流傳商場員工收到多張消費券的圖片，面值由10至100元人民幣不等，不同面值有不同顏色，附帶編碼，並設有使用限期，聲稱為一家經營商場的綜合企業所發放的工資代金券，可用於旗下商場消費、繳納物業管理費、購買指定房源及車位。

屬涉嫌剋扣或拖欠工資 報道引述律師事務所人士的意見指，按規定工資只能以貨幣的形式支付給僱員，以其他方式支付工資的，都屬於涉嫌剋扣或拖欠工資的情形。長春市相關部門獲悉事件，隨即已啟動應急預案，上周不但約談企業負責人，並由部門人員到場調查。

近年內需不足引發內地低通脹、青年失業率高企等阻礙經濟復甦的問題，有指臨近農曆新年，部分企業資金流愈趨緊張，這種印發代金券的亂象可能是倒閉的前奏。自2023年開始，網上流傳不少企業以產品、積分抵扣工資、獎金發放的報道，法律界人士提醒，無論是否多於工資本身的價值，亦不容企業擅自任意侵犯員工合法權益。