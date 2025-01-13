中國力挽零售 「兩新」政策補貼勢破紀錄

中國國家發改委及財政部聯手高調增發補貼，上周獲全城熱議，首批逾800億元（人民幣‧下同）的消費品「以舊換新」已加速下達，官方更預告今年後續炮製「兩新」（大規模設備更新、消費品「以舊換新」）政策的資金規模將按年大增，投行中金公司甚至預料，可能超過2010年成為消費品補貼強度最大的一年。

據中金估算，去年消費品「以舊換新」政策補貼規模的1,500億元，相當於2023年國內生產總值（GDP）比重的0.12%，是2012年以來規模最大的一年，因為比較歷史上出現過的4輪消費品補貼政策，尤以2009至2011年規模較大，每年消費品補貼規模亦僅相當於之前一年GDP的0.12至0.2%，反映當局提振消費力度不斷加大。

具體全年財政補貼數額將於3月初公布，中國銀河就此認為，首批已下達的810億元將主要用於今年首兩個月各地政策延續，按比例簡單估算，2025年全年補貼規模或在5,400億元左右。

該券商預計，今年電商平台收入增速區間8至14%，其中，阿里淘天收入有望在商品交易總額（GMV）恢復增長及變現率提升帶動下加速增長，京東變現率持穩。

除此之外，交銀國際亦予以內地消費行業「領先」評級，相信「以舊換新」政策的延續，將進一步支持農曆新春節日期間的消費品更換需求。同時，冷氣機品類的增速將值得關注，故持續看好品類布局多樣、渠道完善且具備成熟冷氣機市場競爭力的家電龍頭企業。

商務部聚焦8方面工作 中國商務部過去兩日召開工作會議，會議強調，今年商務工作將重點做好8方面，同樣以推進提振消費專項行動為首，表明加力擴圍實施消費品「以舊換新」；創新多元化消費場景，擴大服務消費，發展數字消費，加快構建高標準市場體系，完善現代商貿流通體系。同時，將全力以赴穩外貿，推動貿易高質量發展，加快培育外貿新動能，拓展跨境電商等。

內地消費品補貼政策財政金額