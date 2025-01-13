華去年經濟望升4.9% 新歲須靠消費

國家統計局周五將公布一系列經濟數據，為中國經濟2024年的成績表，Wind數據顯示，市場預期上季經歷一輪暴力救市後，國內生產總值（GDP）增速稍為加速至5.1%，並將全年增長推上4.9%。然而，由於今年出口表現恐相當難看，搖搖欲墮的消費戲份會變得更重。

至於反映內需的首要數據——社會消費品零售總額，上月增速有望回升0.5個百分點至3.5%，全年升3.7%。它與香港零售統計最明顯的不同在於涵蓋了餐飲，因此「消費」是比「零售」更貼切的簡稱。

北京和上海的消費數據已告崩盤下，首11個月累計，全國商品零售額和餐飲收入按年各升3.2%和5.7%，跟疫情前2019年同期相比，增幅分別縮減4.7個百分點和3.7個百分點，過去5年平均增長率約為3.5%及3.7%。

國際信貸評級機構標普估計，內地今年消費增速仍只有4至5%，直言就算政府發放補貼（指「以舊換新」）、商家加緊促銷，消費者花錢仍然審慎。所幸零售商和食肆減價下半年已有所收斂，以消費者信心可望回穩，預料他們定價會回歸理性，劈價不會再像之前那麼狠。隨着科企打通支付系統、改進用戶體驗，電商會是今年較為優異的領域。

料對GDP增長貢獻逾半 Wind資料顯示，內地今年出口增長會急劇滑落至0.5%，2026年亦只有1%。招銀國際則估計，中國今、明兩年經濟增長為4.7%及4%，消費的貢獻分別為2.7個百分點和2.8個百分點，比固定資產投資大得多，淨出口對GDP增長的貢獻更會由正轉負。

招銀國際坦言，政府要讓消費持續復甦，就應設法讓企業家回復信心，使其發揮逐利的衝勁，創造高質量就業職位，繼而改善家庭對收入的預期，降低儲蓄傾向；並要增強社會保障，須減少基建和產業發展的開支，以騰出資金去提高低收入或無收入人士的購買力。

內地消費及餐飲收入按年變幅