深圳君悅粵菜廳：周末生意港客佔35%

港人北上消費已成常態，深圳君悅酒店旗下高檔粵菜廳主席樓主理人龍雲昭表示，以周末生意額計，香港客佔約35%，由於酒店住客多，該比例已屬高水平。主席樓已針對港人跨境消費特別培訓員工，現有八成員工可支持粵語落單，亦提供繁中菜單。

主席樓主打精緻粵菜，2024年及2025年連續兩年上榜「黑珍珠餐廳指南」。龍氏指，列入黑珍珠餐廳指南是市場對餐廳的認可，對餐廳品牌、營銷帶來正面影響，明顯提升生意額。除了吸引街客外，也吸引同行到店體驗其餐飲及服務，去年營業額增長60至70%，客戶數目亦增加30至40%。整個大廳的消費額中，有超過40%會利用美團的平台結算。

內地宏觀經濟受壓，龍雲昭坦言，2024年每月生意變化大，超高消費客群變得審慎，「以往不會睇單的客人，現在都會睇」，但認為具消費需求的客人始終會消費，去年11月起生意額、業務量有提升。餐廳視挑戰作為成長機會，已透過調整菜單、「降價不降質」等方式應對。

對全年餐飲市道有信心 他指出，包廂採取預訂製菜單，故人均消費金額較高，介乎800至1,200元（人民幣‧下同），大廳的人均消費約300至500元。雖然大廳的人均消費稍低，但能帶動客流，繼而吸引其日後到包廂消費。

不過，龍氏認為，深圳發展長遠向好，消費者對精緻餐飲需求不會減少，對今年餐飲市道有信心。上周距離農曆新年尚有約20日，從團年飯預訂情況可見，今年預訂量已近乎爆滿，「只留下幾間房予特殊情況」，只得兩至4人枱的大廳亦要調整布局，以滿足預訂需求，去年同期則未有預訂。