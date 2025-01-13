產經

美團冀助精緻餐飲店出海

魏巍稱，美團的分享功能，有助消費者在網上完成精緻餐飲消費決策。 魏巍稱，美團的分享功能，有助消費者在網上完成精緻餐飲消費決策。
魏巍稱，美團的分享功能，有助消費者在網上完成精緻餐飲消費決策。
料商家用網絡吸年輕客 旗下美食指南落實3定位
大眾平民在經濟下行需要更精打細算，內地餐飲外賣及配送平台美團(03690)副總裁兼到店餐飲事業部總經理魏巍坦言，內地餐飲行業在過去兩年受一定程度的經濟下行影響，2024年更是精緻餐飲調整定位的一年，積極利用互聯網渠道拓展年輕客群，未來美團旗下的「黑珍珠餐廳指南」會落實3大定位，同時進一步拓展海外市場。
他指出，精緻餐飲餐廳在2023年採觀望態度，2024年落實改變，留意到轉型主要分兩類，一是在主品牌價位及定位不變的情況下，另增設子品牌，綜合菜單、服務、用餐環境等設計新定位，另一種是向「質價比」轉型，以應對整個消費形勢的變化。
他以成都一間高檔川菜餐廳為例，主動下調人均消費，由1,000元（人民幣‧下同）降低至500元，並完善菜單結構、調整餐廳格局，增加大廳散桌數目，推動大廳營收提升一倍。
二三線城市發展空間大
魏氏又指，一線及超一線城市是精緻餐飲開店首選，特別是北京、上海、廣州及深圳，故精緻餐飲在二線或以下城市出現供需錯配。隨着餐飲團隊到下沉市場（三線以下城市）拓展，滿足過去供應不足，認為精緻餐飲市場在下沉市場呈現非常大的增長空間。據美團的數據，二三線城市的精緻餐飲門店數量按年增長近30%。
年輕消費者成為精緻餐飲的生力軍，去年黑珍珠榜單餐廳的在線交易率達到64%，其中，「95後」、「00後」佔比已達到28.6%，按年增長8.5個百分點。
魏巍指，年輕消費者與過去的餐飲客戶類型完全不同，需求產生變化，年輕一代習慣透過互聯網分享及獲取資訊，促使餐廳須更多使用互聯網，包括將產品網上化、與用戶在網上互動，方能令自家產品更貼近消費者需求。
加強「情緒價值」功能
他認為，精緻餐飲在轉型過程中，要設計更多可以發現年輕群體的方式，而產品設計上，要在「情緒價值」的功能投入更多精力，例如與用戶在網上有更好互動，引導消費者分享用餐體驗，而美團的評價、美食筆記等分享功能，以至網上預訂、「一鍵買單」等功能，有助消費者在網上完成精緻餐飲消費決策，同時有助餐廳獲取客群。
美食指南「黑珍珠」一直是餐廳流量密碼，數據顯示，連續8年入選「黑珍珠」的餐廳，網上日均訪問量較首次上榜有平均約30%的漲幅。
魏巍指出，「黑珍珠」已訂下3大行業價值定位，分別是「長期經營基建」、「權威榮譽體系」及「美食文化橋樑」，期望透過美團在餐飲行業的多年經驗，成為品質餐飲的長期合作者，並幫助地方美食擴展至其他地方，甚至將內地的精緻餐飲「出海」，目前香港、日本、新加坡及曼谷已有餐廳上榜。
■■記者施德濂江西南昌報道
內地精緻餐飲門店數量去年按年變化內地精緻餐飲門店數量去年按年變化
內地精緻餐飲門店數量去年按年變化
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