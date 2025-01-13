美團冀助精緻餐飲店出海

他指出，精緻餐飲餐廳在2023年採觀望態度，2024年落實改變，留意到轉型主要分兩類，一是在主品牌價位及定位不變的情況下，另增設子品牌，綜合菜單、服務、用餐環境等設計新定位，另一種是向「質價比」轉型，以應對整個消費形勢的變化。

他以成都一間高檔川菜餐廳為例，主動下調人均消費，由1,000元（人民幣‧下同）降低至500元，並完善菜單結構、調整餐廳格局，增加大廳散桌數目，推動大廳營收提升一倍。

二三線城市發展空間大 魏氏又指，一線及超一線城市是精緻餐飲開店首選，特別是北京、上海、廣州及深圳，故精緻餐飲在二線或以下城市出現供需錯配。隨着餐飲團隊到下沉市場（三線以下城市）拓展，滿足過去供應不足，認為精緻餐飲市場在下沉市場呈現非常大的增長空間。據美團的數據，二三線城市的精緻餐飲門店數量按年增長近30%。

年輕消費者成為精緻餐飲的生力軍，去年黑珍珠榜單餐廳的在線交易率達到64%，其中，「95後」、「00後」佔比已達到28.6%，按年增長8.5個百分點。

魏巍指，年輕消費者與過去的餐飲客戶類型完全不同，需求產生變化，年輕一代習慣透過互聯網分享及獲取資訊，促使餐廳須更多使用互聯網，包括將產品網上化、與用戶在網上互動，方能令自家產品更貼近消費者需求。

加強「情緒價值」功能 他認為，精緻餐飲在轉型過程中，要設計更多可以發現年輕群體的方式，而產品設計上，要在「情緒價值」的功能投入更多精力，例如與用戶在網上有更好互動，引導消費者分享用餐體驗，而美團的評價、美食筆記等分享功能，以至網上預訂、「一鍵買單」等功能，有助消費者在網上完成精緻餐飲消費決策，同時有助餐廳獲取客群。

美食指南「黑珍珠」一直是餐廳流量密碼，數據顯示，連續8年入選「黑珍珠」的餐廳，網上日均訪問量較首次上榜有平均約30%的漲幅。

魏巍指出，「黑珍珠」已訂下3大行業價值定位，分別是「長期經營基建」、「權威榮譽體系」及「美食文化橋樑」，期望透過美團在餐飲行業的多年經驗，成為品質餐飲的長期合作者，並幫助地方美食擴展至其他地方，甚至將內地的精緻餐飲「出海」，目前香港、日本、新加坡及曼谷已有餐廳上榜。

■■記者施德濂江西南昌報道

內地精緻餐飲門店數量去年按年變化