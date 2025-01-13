美上月通脹料彈 減息恐放慢

本周環球市場財金焦點

上周公布的美國就業市場數據意外強勁，而本周三即將公布的通脹數據亦備受關注。市場估計，上月美國消費物價指數（CPI）按年升幅為2.9%，較前一個月反彈0.2個百分點；而撇除食品及能源後的核心CPI通脹率料維持在3.3%，反映出通脹壓力依然頑固，恐怕會進一步打壓減息預期。

大摩估「特」施政受制約 除關注美國貨幣政策走勢外，投資者亦觀望即將第二度就任美國總統的特朗普，在正式上台後會有何動作。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，特朗普在他的「2.0任期」內實施政策時將面臨制約。

他指出，目前特朗普的主張包括對外加關稅，對內減稅及嚴控移民，跟2017年第一輪任期時有很多一脈相承的地方，但現在經濟跟2017年已今非昔比。

邢自強解釋，2017年時美國通脹較低、經濟處於新周期開始，財政赤字也壓得很低，才有很大政策空間。他提到，現時去美國出差時已經充分感受到高通脹的影響，因此政策空間會受到掣肘。同時，不管是嚴控移民、驅逐非法移民，還是要進一步對外加關稅，都會進一步造成物價水漲船高。

另外，美國此時已經進入經濟和市場周期的後半段，儘管有新的生產力及人工智能（AI）變革出現，但不得不承認從2020到2024年這幾年美國經濟比較強，中間相當一部分也是靠財政政策強力的支撐，包括減稅、製造業回流獲得補貼等，因此一旦財政政策支持減少，美國經濟也會失去動力。

瑞銀看好美股3大主題 不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆卻認為，特朗普提出的減稅主張對美國企業、特別是中小企是重大的利好消息。考慮到市場仍然預期美國今年內可能減息兩次，她繼續看好美股前景，特別是3大主題包括AI、金融及公用事業。

值得留意的是，新一季美股業績期本周亦正式揭開序幕，包括摩根大通、高盛、花旗等多家大型金融機構將陸續公布業績。