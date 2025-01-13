匯立今年有望實現扭虧為盈

數字銀行在港開業踏入第5個年頭。匯立銀行（WeLab Bank）去年中完成架構重組，行政總裁李家達表示，該行於去年12月錄得單月盈利，為本港第二間達成該目標的數字銀行。他指，有信心該盈利能夠持續，並於2025年實現扭虧為盈。

新做貸款規模全港第3 李家達表示，重組後加強資本運用並有效降低貸款成本，該行淨利息收益率（NIM）由重組前約5%，擴闊至接近雙位數的百分比；每月新做貸款業務規模在2024年第三季躍升至全港銀行的第3名，整體每月新做無抵押私人貸款總額的市佔率超過17%。2024年全年貸款放款額為45億元，去年下半年的新做貸款放款額較上半年大幅增長約20%，期望2025年新做貸款能有超過20%的增長。

他提到，經濟轉差導致整個行業的壞帳率輕微上調，但有賴其信貸風險管理技術，在銀行同業及非銀行金融機構的逾期不良貸款比率由2023年底約3%，僅微升至去年底約3.2%，該行不良貸款率則由2.9%改善至約2.5%。

面對減息周期，他認為，WeLab現階段的商業模式將不會受太大影響，其個人貸款均為定息產品，利息收入不受利率波動影響，同時減息有助減輕資金成本，因此減息反而增加該行盈利能力。去年12月整體上客量較去年同期增長約1.2倍，主要受訪港旅客帶動，又相信今年全年能維持相同增速。

年內添外幣財管產品 他坦言，由於已接近實現盈利的目標，因此可加大對其他業務的投資，但強調會量入為出，現階段毋須股東注資。李氏預告，今年將增加有關外幣、財富管理等相關產品，以增加服務費收入，同時希望提供一個較完整的服務，使客戶將WeLab成為日常使用戶口，從而增加活期存款。他指，普遍中小型銀行超過八成的存款屬定期，該行則與市場相若，冀活期存款的增加能逐步削減定存佔比至約八成水平。截至去年底，該行存款總額接近70億元，按年增長1.2倍。