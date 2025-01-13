港股黑期曾跌兩百 恒指隨時穿萬九關
歐美股市上周五顯著低收，資金流入避險資產，對本周港股開局不利。俗稱「黑期」的新加坡港股期指曾挫逾兩百點，低見18,816點。另外，財困的內地房地產公司連續爆出不利消息，拖港股後腿，都令本周恒生指數19,000點關口易破難守。專家認為投資者宜轉買債券或相關產品，暫避風頭。
世茂再度放售東涌酒店
其中，上周五自爆遭深化連盛投資提出清盤呈請的世茂集團(00813)，其持有的東涌酒店項目再度推出市場放售。第一太平戴維斯代理公開邀約出售東涌怡東路9號喜來登酒店項目，邀約截止日期為2025年4月15日。物業為一間由萬豪所營運的雙品牌酒店。代理公司的首席執行官投資辦副資深董事鄭浩賢表示，去年12月雙品牌酒店的入住率分別達約94%及約95%，部分平均每晚房價曾超過1,400元。
不過，本次放售未有提供意向價，而去年12月底，市傳該酒店最新意向放盤價約45億元，較2023年由另一家代理行負責放售時市傳入場價約65億元，劈價約20億元，減幅約30.8%。
專家憂內房清盤消息續現
事實上，財困房企除了冀藉賣資產套現外，亦積極進行債務重組。不過，智易東方證券行政總裁藺常念指出，這些重組方案之中，有很多不是要求大幅削債，就是要求以股換債，對債權人極不利。這使到有債權人抱「寧為玉碎」的心態，寧願公司破產，以為清盤時或可取回部分資金。故他相信，未來會有更多內房公司清盤消息。
不過，國家金融監管總局昨召開今年工作會議時提及，去年城市房地產融資協調機制落地見效，「白名單」項目審批通過貸款5萬億元人民幣，全年累計處置不良資產逾3萬億元人民幣。
本周五內地將公布國內生產總值（GDP）、零售、工業增加值等重要經濟數據，藺相信難以為市場帶來驚喜，建議港股投資者宜暫時沽貨離場，資金轉為買債收息。他期望，恒指不要跌破18,500點關，望暫時企穩19,000點。
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