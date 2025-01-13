港股黑期曾跌兩百 恒指隨時穿萬九關

專家憂內房清盤消息續現

事實上，財困房企除了冀藉賣資產套現外，亦積極進行債務重組。不過，智易東方證券行政總裁藺常念指出，這些重組方案之中，有很多不是要求大幅削債，就是要求以股換債，對債權人極不利。這使到有債權人抱「寧為玉碎」的心態，寧願公司破產，以為清盤時或可取回部分資金。故他相信，未來會有更多內房公司清盤消息。