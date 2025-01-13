一個月期拆息料降至3.5厘

港元一個月拆息走勢

日前有美國聯儲局官員公開發聲支持放緩減息步伐，稱目前政策利率可能非常接近長期水平，認為未來應逐步調整政策，只有在數據基調發生持續變化時才作出反應。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒相信，聯儲局未來減息步伐或更趨審慎，預期聯儲局今年可能減息0.5至0.75厘，港元銀行同業拆息（HIBOR）可能會跟隨美元利率高企一段時間，直至聯儲局減息而慢慢回落，一個月HIBOR今年料逐步回落至3.5厘左右。

星展預期春節後回落 兩星期及以下的港元拆息上周五跌穿4厘水平，其中隔夜息挫近13點子，見3.87厘，創近4周新低；而與樓按相關的一個月拆息亦連跌3日，報4.09厘，為兩個月低位。反映銀行資金成本的3個月拆息亦跌兩點子，見4.1厘。

星展香港經濟研究部經濟師謝家曦認為，農曆新年、公司派息等因素對港元息口構成壓力，相信在農曆新年過後，拆息將進一步回落。但他估計，港息在今年首季仍處於偏高水平，待美國第二季減息後才有望降溫。

不過，由於市場預期聯儲局將放慢減息步伐，加上派息、年結等季節性因素再度來襲影響，料港息下半年再回落的空間不大。他提醒，息口回落幅度將影響香港整體的經濟活動、借貸，甚至強港元表現或影響旅客訪港意欲，均為本港經濟今年需要關注的風險。