金管：今年港金融多變 會做好應對

香港金融管理局總裁余偉文昨對外表示，今年不同國家的貨幣政策出現分歧，將令環球資金流更波動，加上美國新政府即將上任，本港金融市場仍充滿風險，形容會是多變化的一年。

受地緣政治等因素影響，預料今年環球經濟將不明朗。他提醒，要留意美國特朗普政府上場後，美國內外政策對本港的影響，例如減稅、反移民，或者減政府開支等，會否令美國通脹增加而令利率走勢會不同，與美元掛鈎的港元可能因而有些影響；更大的影響在於美國的對外政策、關稅等實際如何施政，這是頗大的不明朗因素。

加強推動人民幣國際化 但他強調，香港的金融系統發展穩健，亦會做好應變計劃。過去一年本港金融系統發展不錯，貨幣市場運作有序，在銀行體系內的存款上升7%，反映投資者及企業對港有信心，銀行的資本充足率達21%，顯示穩定性強。

內地中央政府近年一直推動人民幣國際化，余續指，香港作為全球最大的離岸人民幣中心，正努力推動相關政策，包括加強人民幣流動性、推出人民幣產品等。他透露，與人民幣股票產品相關的政策已獲通過，即將會推出市場。金管局將研究如何加強誘因，讓更多外地銀行使用人民幣。

已處理400宗中小企融資 另外，金管局與銀行公會成立的聯合「中小企融資專責小組」，過去數月已處理400多宗個案，強調今年金管局將與銀行合作，盡量協助中小企升級轉型。

不過，國際貨幣基金組織（IMF）認為，香港經濟正走向逐步但不均衡的復甦。高息環境和港元強勢繼續對本地經濟活動構成壓力，預計本地生產總值（GDP）將由2023年的3%，減慢至去年及今年的2.7%，均低過去年10月預測的3.2%及3%。