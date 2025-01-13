「侵」害港經濟損失或誇大

近60%出口額輸內地不涉貿戰 星展預期下年度財赤輕微收窄 亞洲金融論壇2025本周開幕，惟香港經濟瀰漫一片恐受「侵」襲的氣氛。人稱「侵侵」的美國候任總統特朗普下周一（20日）正式上任，在「特式」關稅的陰霾下，地緣政治風險急速升溫，市場擔心以進出口貿易為主要經濟動力的香港將首當其衝。不過，有經濟師派「定心丸」，認為隨着中國出口市場愈趨多元化，加上內地或有更多的刺激經濟政策出台，預期對本港經濟的實質影響未必如想像中大；其中星展經濟分析師相信明年財赤有望輕微收窄，但轉「盈」需時。

估關稅實質影響年底始反映 星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦表示，雖然中美貿易戰一直牽涉到香港經濟的發展方向，但其實際影響有限。特朗普關稅政策的目標不只限中國，對其他經濟體的關稅，或將一定程度上稀釋對華的負面因素，加上中國近年積極拓展其他新興市場的出口，例如東南亞、中東等國亦助分散風險；另一方面，美國部分出口商已提前在關稅開徵前入貨，因此「實質影響可能在2025年底或2026年後更大。」

他指，目前香港有近60%的出口總額輸往內地，若今年內地經濟進一步回穩，將幫助調節香港的出口，又認為今年香港經濟仍要依賴出口帶動。

此外，面對中美關係前景或趨不明朗，大新金融預期，2025年本港出口增長或出現停滯。不過，集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，雖然地緣風險為內地經濟前景帶來挑戰，亦可能對香港外貿和金融市場造成不同程度的衝擊，但他相信內地當局今年將以大力提振消費為首要任務，或有助穩定內地需求，加上新興亞洲地區經濟表現強勁，可望抵銷部分香港外貿的負面因素。

大新金融倡增外匯基金分帳 至於港府近千億財赤如何化解，溫嘉煒認為，本港樓市氣氛疲弱，將拖累政府土地相關收入，坦言中短期內未必可大幅度改善，增加發債短期有助政府減少開支波動性。該行估計，政府或會逐步減少一次性紓困措施規模，並減慢部分基建項目進度，避免財赤進一步擴大，盡量減少對教育、醫療、福利等經常性開支的影響。

由於經濟相對低迷的情況下，任何開源或節流措施，包括加稅、開徵新稅種，或降低公務員薪酬加幅等措施，都可能會遇到極大阻力，出售部分政府資產亦可能需要較長時間討論。故他建議港府，可與金管局商討略為調整來自外匯基金的分帳，以穩定政府的收入來源。

有指港府目前財政儲備僅足以應付不足8個月政府開支，謝家曦坦言「未必很容易回到有盈餘的狀態」。雖然現時賣地收入不理想，但同時觀察到近年內地企業及外資公司進駐香港的數字有一個明顯復甦，亦有不少公司將香港設為區域總部，或利好港府在利得稅及薪俸稅相關收入。

最快2026土地需求逐步回升 他估計，要扭轉整個財政現況仍要視乎今年本地樓市表現，現時潛在的一手樓供應高企，目前發展商對購入新地皮的需求未必太大；若今年成功去庫存助資金回籠，同時內地經濟逐步回穩，發展商「將手頭上的盤推得七七八八之後，便要開始預備買地起新樓盤」，相信最快2026年土地的需求就會逐步增加。

謝家曦預計要扭轉港府財政現況，仍視乎本地樓市表現。 會計師預測本港財赤