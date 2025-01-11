華出招未振信心 股債兩極情何堪

去年9月中央推組合拳強刺激措施救市，市場一直期待會有實質改善市場氣氛的效用。誰知至今A股市場疲態再現，四方八面的資金湧往國債市場收息避險，致令國債孳息率不斷下跌，人民幣貶值壓力日大。可見圍繞中國經濟前景的市場信心不足的問題仍嚴峻，如何才能徹底扭轉悲觀的市場預期，顯然當局急須努力諗計拆彈！

雖然去年9月當局出重招後，中港兩地市場都曾經交投放量地大升，可升勢不能維持。至今元月以來，兩地股市都疲態畢現。其實市場不奢望有類似的短期瘋狂升市，更期望的是長期穩健升市。如今中國資產最需要是長期正面的預期，以及恢復市場對前景的信心。

理論上，當局出招救市，為經濟景氣補底，有助穩定市場信心。問題是內房及地方債危機仍掣肘經濟發展，嚴監管下民企活力未全面恢復亦限制了市場動力，且市場極其憂慮，在特朗普就任美國總統後，中美博弈將會全方位升級，從而不利中國的經濟前景，內內外外的不安，正加深中國資產估值的折讓，令中、港資本市場都難以吸引外來資金。

A股只有限制沽空活動和投資者淨沽貨量，甚或禁止負面評論才能為股市減壓；港股則靠北水撐場，但充其量只能暫時托底，卻無法扭轉利淡氣氛，結果中港股市還是未能徹底擺脫「生人勿近」的形象。

反觀中國債市不斷有避險資金湧入，反映市場不願沾手風險資產，即使國債孳息率不斷下跌，仍只願流入相對穩陣的國債市場避險。這種現象充分顯示市場信心不足，已成為妨礙經濟持續健康發展的重大障礙。

可是市場信心並不是由官方簡單地規限市場只許唱好、不許唱淡，又或者限制股市投資者准買不准沽等，就能成就，得正確認識市場，推出有利政策刺激經濟的同時，還得設法做好配套，有力主導市場預期，當中的關鍵是提升市場運作的透明度，提高市場發展的可測性，鬆開民企的監管枷鎖，增強內外投資者的信心。可至今為止，當局在這方面顯然尚未得其法。

民營經濟蓬勃發展，是有效提升市場信心之途，可至今為止，《民營經濟促進法》尚未落地，市場更期望的是，除了一套法律，當局亦能以實際行動支持民營經濟發展，鞏固改革開放的形象，才是根本之法。能做到民企與居民建立長期正面預期，自發自信地繼續投資與消費，不會因外部風吹草動就焦慮不安，確保內部需求巨輪運轉暢順，那一系列救市政策才能真正起效。

畢竟單靠喊口號、自說自話，難以解決眼前問題，如何團結人心自發為未來而積極行動，才是關鍵。國家政策確保居民過得好，國家自然好；放開嚴監管，讓民企有可為，國家經濟也自然興。這方面，作為國際金融中心，奉行自由市場的香港更須警惕。始終疫後中港在穩股穩樓方面，出招太晚已錯失最佳時機，得下決心盡快打贏這場信心戰，則一切始有望順起來！