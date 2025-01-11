投資焦點：抗通脹債ETF值得吸納

隨着特朗普將再度就任美國總統，美國股市波動加劇，特朗普狂言擬吞併加拿大及格陵蘭，並奪取巴拿馬運河控制權，相信未來4年的特朗普2.0時代，將讓全球投資市場增加擔憂及不確定性。

儘管未來充滿不確定性，市場普遍仍然看好今年美股表現。由於美國經濟增長比預期放緩，在這種情況下，需要做好風險管理，在部署上可能需要持有「做多」及「放空」的部署，以抵銷市場的波動風險。

特朗普的控制移民措施也將很大程度引發通脹再度升溫，在投資組合上，可部署抗通脹的債券交易所買賣基金（ETF），以及繼續聚焦美國增長型科技公司，可有助因為規避移民減少及自動化加劇下，可能推升通脹的風險。

另外，特朗普上任後勢必提高進口關稅，只是加徵幅度多少，相信全球進口美國貨品影響甚大。面對大幅調高關稅，不妨留意因外國競爭對手被重徵關稅而受惠的美國製造公司，以及選擇因為貿易政策不確定性升高時表現較好的板塊，例如美國航天與國防ETF，根據過往表現，在貿易政策不確定性上升時都傾向大升。

AI軟件股宜適當配置 與此同時，投資者需注意美國聯邦政府的財政赤字升高，讓美元貶值壓力增加，刺激比特幣及黃金等資產上升，加上特朗普已表明支持比特幣等虛擬貨幣交易發展，故建議投資布局上可作適當部署，以把握未來的上升勢頭。

自踏入2025年，美國股票基金受惠科技股大升，表現都不俗。市場預期，整體人工智能（AI）加速器在今年將繼續強勁增長60%至1,974億美元，其中圖像處理器（GPU）晶片佔比達85%。至於軟件業收入，相信在今年會有較突出表現，相關軟件股在2024年第四季已轉強，投資者可採取適當的配置。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊