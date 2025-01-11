股市估市：渣打力拓財管 前景看俏
美國候任總統特朗普的一舉一動備受注視，市場關注會如何兌現競選承諾，關稅戰及科技圍堵中國料將升級，打擊風險偏好。未來一周市場將會注視內地公布去年12月3大經濟引擎數據，以及第四季國內生產總值（GDP）。全年經濟數據齊備，農曆新年前後降準的呼聲愈來愈高。另外，美國將會公布去年12月核心消費物價指數（CPI），若然通脹再顯韌性，可能刺激債息進一步向上。
個股方面，康師傅(00322)管理層指，雖然2024年銷量或受到加價影響，但全年純利目標有上升潛力。至於2025年展望，公司期望收入穩定增長，透過產品組合升級，提升營運效率，達到淨利潤率持續改善。長線目標要將淨利潤率提高一倍。
該公司2024年利潤率擴張有望超預期，2025年指引穩健，續以利潤率為優先，市場或在3月業績前上修預測。同時，內地消費疲軟，消費估值修復空間有限，低單價的日常消費相對可取。在波動市中，康師傅高派息政策料可吸引資金泊入。
估值存折讓 上望110元
此外，可留意渣打集團(02888)。該行於去年12月舉行投資者會議，其中管理層提出2025至2029年目標，要吸引2,000億美元的淨新增資金，帶動財富管理業務收入達到雙位數增長。公司將會在未來5年在財富管理業務，合共投資15億美元，重點市場包括中港兩地、新加坡、阿聯酋、印度等。故此，可看好渣打大力發展財富管理業務的方向，富裕客戶增長勢頭強勁。
渣打去年提高收入及股東回報指引，將2026年的有形股東權益回報目標從12%調升至接近13%，並將2024至2026年的股東分派目標從至少50億元，調高到至少80億元，市場反應正面。估值上，雖然現價對應2025財年預測市帳率0.62倍，略高於過去5年平均水平，但仍較其他國際銀行存在折讓，目標價110元。
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