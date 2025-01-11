產經

專家視野：美總統交接 港股成磨心

港股踏入新一年後反覆向下，短期仍需審慎。 港股踏入新一年後反覆向下，短期仍需審慎。
港股踏入新一年後反覆向下，短期仍需審慎。
踏入2025年，正當所有投資者為今年首季作出投資部署之際，殊不知突然迎來新年快「落」的格局。港股在踏入2025年首個交易日，除20,000點一開市便失守外，其後的數個交易日，在沒有任何好消息及利好數據支持下，港股再度輾轉向下，穩守多時的100天線（即19,463點）亦失守，19,000點的心理關口岌岌可危。港股在欠缺自身因素的情況下，短期內能否挽回劣勢，相信要靜候中央政府會否有新一輪振興經濟措施，或有否新的亮麗數據公布，才有希望。
拜登離任前再遏華科企
港股可謂「一沉百踩」，除全無上升的理據外，準備卸任的美國總統拜登突然射出終極一箭，而這一箭並非新鮮，更可用老生常談來形容，在全球投資者新一年仍在尋覓投資方向之際，拜登突對中國科技企業出手，今次對象可說是對準港股興衰的主要動力──騰訊控股(00700)、屢被針對的商湯(00020)，也包括傳出今年將會來港上市及給予投資者無限期待的寧德時代、內地晶片製造商長鑫存儲技術、移遠通信，以及無人機製造商道通智能等多間在中港兩地上市或非上市的大型企業，均被美國國防部列入「中國軍事企業名單」。
消息一出，騰訊股價即跌穿穩守多時的100天線，由於騰訊即使在港股處於逆境時，仍會給投資者穩健及防守力強的感覺，因此面對今次突如其來的無妄之災，確實令投資者不寒而慄及無所適從。騰訊慘受打擊後，亦急忙發表聲明，指美國此舉是嚴重錯誤，並連日來進行巨額及加碼回購，以挽回投資者信心。
不過，有分析認為，即使騰訊被列入該名單，但對其營運及收入的影響，可謂微不足道。至於這名快將退任的總統，會否在退位前再重施故技，進一步禁止美國個人或企業投資騰訊，即使機會不高，但仍不可鬆懈。即使進一步制裁仍未出現，但騰訊可用「屋漏偏逢連夜雨」來形容，其久違的南非大股東Naspers近日又減持，根據香港交易所(00388)資料，Naspers於1月6日以平均價409.7318元，於場內出售36.7萬股，料套現約1.5億元。面對突如其來的壞消息，騰訊仍有一定的支持者，除自身立即把股份回購規模加倍外，港股主要動力泉源「北水」亦見買入，因而間接推高港股成交，不知可喜還是可悲。
適逢美國政府在踏入新一年的1月份，將會改朝換代，而新舊總統的交替，始終涉及兩個不同黨派，對華態度亦有差異。而快將退任的拜登，要於離任前在國民面前立威，亦屬正常。此舉動不禁令人想起2021年初，狂人特朗普臨別白宮前，亦把小米集團(01810)等多隻中資股列入投資黑名單。即使今次拜登的動機有點牽強，但其純粹嚇人的舉動，可謂已經達到目的，而此舉除令被列入名單的股份應聲下挫外，即使未被列入名單的，也出現杯弓蛇影的情況。
特朗普接棒勢先聲奪人
一直強勢的小米，與騰訊業務有點相似的阿里巴巴(09988)及快手(01024)，股價均反覆下挫。美國白宮在新舊交替之際，料現任會各出奇謀令國民留下「威武」的回憶，候任則會施展「先聲奪人」的態度，強化未來的政途。但上述舉動，其他市場慘成磨心，尤以仍處於長期弱勢的港股，其震撼力或較其他國家為強，投資者相信要綁緊安全帶，面對突如其來的震盪。
耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）
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