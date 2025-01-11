專家視野：美總統交接 港股成磨心

踏入2025年，正當所有投資者為今年首季作出投資部署之際，殊不知突然迎來新年快「落」的格局。港股在踏入2025年首個交易日，除20,000點一開市便失守外，其後的數個交易日，在沒有任何好消息及利好數據支持下，港股再度輾轉向下，穩守多時的100天線（即19,463點）亦失守，19,000點的心理關口岌岌可危。港股在欠缺自身因素的情況下，短期內能否挽回劣勢，相信要靜候中央政府會否有新一輪振興經濟措施，或有否新的亮麗數據公布，才有希望。