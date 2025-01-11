專家視野：美總統交接 港股成磨心
踏入2025年，正當所有投資者為今年首季作出投資部署之際，殊不知突然迎來新年快「落」的格局。港股在踏入2025年首個交易日，除20,000點一開市便失守外，其後的數個交易日，在沒有任何好消息及利好數據支持下，港股再度輾轉向下，穩守多時的100天線（即19,463點）亦失守，19,000點的心理關口岌岌可危。港股在欠缺自身因素的情況下，短期內能否挽回劣勢，相信要靜候中央政府會否有新一輪振興經濟措施，或有否新的亮麗數據公布，才有希望。
拜登離任前再遏華科企
消息一出，騰訊股價即跌穿穩守多時的100天線，由於騰訊即使在港股處於逆境時，仍會給投資者穩健及防守力強的感覺，因此面對今次突如其來的無妄之災，確實令投資者不寒而慄及無所適從。騰訊慘受打擊後，亦急忙發表聲明，指美國此舉是嚴重錯誤，並連日來進行巨額及加碼回購，以挽回投資者信心。
不過，有分析認為，即使騰訊被列入該名單，但對其營運及收入的影響，可謂微不足道。至於這名快將退任的總統，會否在退位前再重施故技，進一步禁止美國個人或企業投資騰訊，即使機會不高，但仍不可鬆懈。即使進一步制裁仍未出現，但騰訊可用「屋漏偏逢連夜雨」來形容，其久違的南非大股東Naspers近日又減持，根據香港交易所(00388)資料，Naspers於1月6日以平均價409.7318元，於場內出售36.7萬股，料套現約1.5億元。面對突如其來的壞消息，騰訊仍有一定的支持者，除自身立即把股份回購規模加倍外，港股主要動力泉源「北水」亦見買入，因而間接推高港股成交，不知可喜還是可悲。
適逢美國政府在踏入新一年的1月份，將會改朝換代，而新舊總統的交替，始終涉及兩個不同黨派，對華態度亦有差異。而快將退任的拜登，要於離任前在國民面前立威，亦屬正常。此舉動不禁令人想起2021年初，狂人特朗普臨別白宮前，亦把小米集團(01810)等多隻中資股列入投資黑名單。即使今次拜登的動機有點牽強，但其純粹嚇人的舉動，可謂已經達到目的，而此舉除令被列入名單的股份應聲下挫外，即使未被列入名單的，也出現杯弓蛇影的情況。
特朗普接棒勢先聲奪人
人人做記者
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