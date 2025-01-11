東涌住宅地下周五再招標

政府剛於過去周二公布的賣地計劃，重新加插東涌第106B區住宅地推出，地政總署昨旋即安排地皮於下周五招標，2月14日截標。市場估值約4.8億元起，較一年多前的下限價低出四成。

市場估值最高10億 地盤佔地約11.46萬方呎，總樓面約40.12萬方呎，預計提供約745伙，市場料樓面呎價約1,200至約2,500元，估值最高約10億元。地皮曾於2023年9月推出招標，當時規模為提供約414伙大單位，預計樓面呎價最低約2,000元，同年11月收到4份標書，惟標價未達要求而收回。

政府是次重新將地皮納入賣地計劃，檢視後認為最新基建配套可負荷較多伙數，故將平均單位面積縮減至約538方呎，令伙數增加約八成。

此外，昨有多項私宅發展獲城規會通過。

灣仔重建項目過關 其中，合和實業的灣仔南固臺及周邊地皮住宅重建計劃，早前將秀華坊18號納入地盤範圍，同時要求將地積比率放寬至9.197倍，計劃興建一幢28層高住宅，總樓面增約一倍至約31.09萬方呎，提供312伙。個案昨獲該會部分同意。