商業市況：中環舖售3900萬 貶近38%

中環罕錄舖位買賣成交，區內甲級商廈皇后大道中九號的基座商場一個相連舖位以約3,900萬元登記售出，較之前意向價低逾兩成，物業逾14年貶值約37.9%。

上述為嘉軒廣場2樓201至202號相連舖位，面積約1,680方呎，現時仍連租約，租客為珠寶店，已租用物業超過10年，最新成交呎價約23,214元。資料顯示，該舖原業主於2010年以約6,280萬元買入，現時轉手樓價蒸發近2,400萬元。而物業曾於去年透過代理行以約5,000萬元放售。

此外，西營盤干諾道西82至87號地下A舖，建築面積約1,100方呎，以約1,350萬元沽，租客為海味店。原業主為投資者，物業逾45年升值約10倍。上水馬會道174號A地下一號舖連入則閣樓，地舖建築面積約1,000方呎，以約2,150萬元易手。該舖於2005年買入，現時升值約3.4倍。

觀塘銀主商廈7500萬推拍 另一方面，商廈樓價斷崖式下挫，觀塘海濱道宏基資本大廈中層海景商廈單位淪銀主盤，連4個車位於下周四由普縉推出拍賣，開價7,500萬元，較逾10年前買入價低近4,400萬元，差幅約36.8%。單位建築面積約12,076方呎，平均每方呎推拍價僅約6,211元。利嘉閣（工商舖）陳頴嫻稱，佐敦德成軒一樓連租約意向售價約3,200萬元。