二手見紅：屯廣兩房390萬沽 持5年虧損115萬

二手交投淡靜，即使過往最受追捧的細價樓，近日都要劈至「見紅」才有承接。屯門市廣場兩房單位，減價後獲家長客以390萬元買入，原業主持貨約5年帳面蝕115萬元。

利嘉閣陳志偉表示，上述為3座高層B室，實用面積約353方呎，兩房間隔，叫價410萬元，減價20萬元，獲區內分支家庭客購入贈予兒子自住，呎價約11,048元，原業主於2020年以約505萬元買入，帳面貶值約22.8%。

御豪山莊賣價低過10年前 元朗御豪山莊成交價跌穿近10年前價位。中原王勤學稱，屋苑7座中層D室，實用面積約489方呎，叫價390萬元，降價至372萬元成交，呎價約7,607元，原業主2015年4月以398萬元購入，帳面虧蝕26萬元，跌價約6.5%。

租客購入「蝕本貨」上車。中原王壹鳴指，荃灣立坊中層12室一房戶，實用面積約293方呎，去年1月叫價498萬元，最近兩個月兩度主動減價，最終以425萬元沽出，呎價約14,505元。原業主持貨近7年半，帳蝕58.8萬元，貶值約12.2%。

映灣園移民盤呎價$9947 東涌映灣園移民盤以呎價不足萬元沽。利嘉閣李錦榮表示，該盤10座中層C室，實用面積約563方呎，兩房間隔，叫價600萬元，原業主賣樓離港到外國與子女居住，期間減至580萬元，議價後終以560萬元轉手，呎價約9,947元。原業主持貨約20年，帳面獲利逾260萬元。

此外，個別大單位樓價跌幅顯著。世紀21奇豐莊瑞生稱，西沙帝琴灣凱弦居一個實用面積約1,104方呎單位，由於單位有機會不能承做按揭，售價僅約800萬元，呎價低至約7,246元，料屬2016年後全屋苑新低。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，全港50個指標屋苑共錄1,015組周末預約睇樓，按周回落約1.9%，仍險守千組水平。