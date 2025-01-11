一手趕歲晚出貨 新界盤加速吸客
珀岸再推88單位 折實每呎10088元
龍年逐漸步入尾聲，發展商未見「收爐」，繼續部署於農曆新年前出貨。旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，連日收票反應理想，昨日加推88伙，折實平均呎價升至約10,088元。另會德豐地產的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，將於下周三首輪開售138伙。
樓花期長約10個月的珀岸，提供631伙。現已推出的兩張價單合計有216伙，項目過去3日共接獲逾1,400張入票，按已開價單位計，暫錄超額認購逾5倍。最新加推的價單2號，包括36伙開放式單位、17伙一房戶、28伙兩房戶，以及7伙三房單位，實用面積307至655方呎，折實價245.8萬至707萬元，折實呎價7,955至11,878元，折實平均呎價較首張價單9,788元，高約3%。
GRAND SEASONS下周三賣138伙
該集團地產開發部董事總經理李炳餘指，珀岸是次屬原價加推，個別單位價格主要考慮樓層、景觀及位置不同而有所調整。集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，今批單位售價及呎價最低為2座5樓J室，實用面積309方呎。資料顯示，價單2號有30伙單位折實價低於300萬元。
另一個同期推售的新界盤搶先開售。會德豐地產的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，昨上載銷售安排，落實下周三盡推價單1號全數138伙發售。據銷售安排，發售當日會劃分兩個時段揀樓，大手客優先，率先揀樓的A組買家，須揀選最少3至6個指定單位。B組買家可購一至兩伙，並以先到先得形式出售。
該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，將發售42伙一房戶、86伙兩房戶及10伙三房戶，實用面積286至716方呎，折實價451.7萬至1,153.2萬元，折實呎價約13,989至18,545元。該批單位有約三成折實價低於500萬元。
皇都招標添兩戶 滙都開3單
今、明兩日有至少5個樓盤合共推售約75伙。新世界發展(00017)旗下北角皇都，今日起首度招標出售12伙高層單位。項目昨日再上載新銷售安排，加推兩伙33樓單位於下周二招標出售。包括33樓A1室，為實用面積1,522方呎四房戶。招標期截至2月28日，期間每日招標截標。
協成行發展的筲箕灣傲華，明日次輪發售55伙減價單位，戶型涵蓋開放式至兩房，折實平均呎價約19,112元。此外，泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，昨單日連沽3伙，包括第1座3樓A10室兩房戶，實用面積426方呎，成交價434.94萬元，呎價約10,210元。
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